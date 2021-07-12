وفاة شقيق الفنان رامي صبري والنجوم يواسونه

رامي صبري أعلن اليوم وفاة شقيقه كريم صبري، ونعاه برسالة على حساباته بمواقع التواصل، وتلقى عشرات الرسائل من زملائه النجوم والجمهور لمواساته بعد وفاة شقيقه.

وفاة شقيق رامي صبري

ونشر الفنان رامي صبري صورة لشقيقه الراحل كريم صبري، وأعلن وفاته اليوم، ونشر نعياً على صفحاته بمواقع التواصل وقال:" توفي الي رحمة الله اخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله ان يرحمه ويغفرله"، وتلقى رامي صبري رسائل المواساة من زملائه الفنانين والجمهور بعد وفاة شقيقه.

محمد حماقي يواسي رامي صبري بعد وفاة شقيقه

ونشر عدد من النجوم رسائل نعي لشقيق رامي صبري وكذلك رسائل مواساة للأخير، وعلى رأسهم الفنان محمد حماقي الذي نشر تغريدة قال بها:" خالص العزاء لصديقي الفنان رامي صبري في وفاة شقيقه.. اسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته"، وكذلك المطربة شذى التي قالت:" البقاء والدوام لله كريم صبري شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمه الله.. انا لله وانا اليه راجعون.. مفيش كلام نافع يتقال والله غير ان كريم حقيقي زي م مبيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك و أصحابك يا رب".

النجوم يواسون رامي صبري

ونشر الملحن عزيز الشافعي تغريدة لمواساة رامي صبري قال بها:" البقاء والدوام لله خالص العزاء و المواساة للفنان رامي صبري في وفاة أخيه المرحوم كريم صبري و نسأل الله أن يغفر له و يتقبل منه صالح الأعمال و يدخله فسيح جناته وندعو بالصبر والسلوان للعائلة الكريمة"، وقال المطرب مصطفى حجاج:" خالص العزاء والمواساة للفنان رامي صبري في وفاة شقيقه كريم صبري، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركوا على فراقه".

ونعى المطرب أحمد جمال شقيق رامي صبري ونشر صورته وقال:" لا حول ولا قوة الا بالله خبر محزن وفاة كريم صبري اخو رامي ربنا يرحمه ويغفرله ويصبرك على فراقه يا رامي انت والاسرة"، وقدم هاني شاكر التعازي لرامي صبري وقال:" البقاء لله خالص التعازي الي الفنان رامي صبري في وفاة شقيقه كريم صبري أدعوا الله ان يتغمدة برحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان".