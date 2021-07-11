الموت يفجع روان بن حسين: "ماما حبيبتي..كسرتي ضهري"

روان بن حسين أعلنت اليوم وفاة والدتها، ونشرت الخبر على حسابها بانستقرام، ونعت والدتها الراحلة برسالة مبكية ومؤلمة، وذلك بعد فترة من تدهور حالة والدتها الصحية.

روان بن حسين تنعي والدتها برسالة مؤلمة

وأعلنت روان بن حسين اليوم وفاة والدتها، ونعتها برسالة مؤثرة على حسابها بانستقرام، وقالت في رسالة وداعها لوالدتها:" انتقلت الى جوار الرحمن حبيبتي نور عيني توتي ام حسن البنت البارة في والدينها الين اخر يوم وشالتهم فوق راسها، الزوجة الرائعة، الام الحنونة واصدق صديقة، اللي منها استمد قوتي، ماما حبيبتي".

الموت يفجع روان بن حسين في والدتها

وتابعت روان بن حسين في رسالتها المبكية لوالدتها الراحلة اليوم:" الله اخذ امانته في اول ليلة من ذي الحجة، ايام فضيلة مباركة لانج انسانة زينة ومرضيّة ربج.. يارب ارحمها وتغمّد روحها الجنة وصبّرني وصبّر ابوي واخوي وخواتي على فراقها.. راح اشتاقلج يما كسرتي ظهري راحت روحي معاج"، وتلقت روان بن حسين عشرات الرسائل من زملائها النجوم والجمهور لمواساتها في وفاة والدتها.

روان بن حسين تودع والدتها

وكانت روان بن حسين قد كشفت عن تدهور صحة والدتها منذ أشهر، وناشدت الجمهور الدعاء لها، وشاركت متابعيها عبر حساباتها على السوشيال ميديا بالعديد من المنشورات المؤثرة التي تناشد فيها جميع متابعيها ومحبيها بالدعاء لوالدتها، وكتبت روان بن حسين تدوينة مؤثرة راجية من الله أن يشفي والدتها ويعافيها من أزمتها الصحية التي تمر بها حاليا فقالت :"يارب ماعندي غير امي يارب يارب شافي امي يارب يا حبيبي يارب لا تكسر ظهري فيها يارب يارب شافي امي يارب ترجع امي لنا وتشوف بنتي تمشي وتركض وتاكل من اكلها وتوصلها المدرسه وتشوفها تكبر قدامها يارب".

مدونة الجمال والموضة الكويتية روان بن حسين أقلقت جمهورها على صحة والدتها في ذلك الوقت، وغردت في تدوينة ثانية قائلة عبر تويتر:" اللهم أنت الشافي المعافي... شافي والدتي... وعافها يا رب... تكفون ادعوا حق أمي"، وذلك قبل أن تعلن وفاة والدتها اليوم في رسالة مؤثرة على حساباتها بمواقع التواصل.