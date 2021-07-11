ما هو سبب ظهور 4 نجمات شهيرات بالحجاب مؤخرا..بينهن حليمة بولند و شيماء سعيد

ظهرت العديد من النجمات في الفترة الماضية بالحجاب مما أثار تساؤلات وجدلا واسعا حول سبب وموقف ظهور بعضهن بالحجاب، وكان من بينهن الفنانة شيماء سعيد التي اختفت لفترة طويلة، وكذلك كل من الفنانة منة فضالي وحليمة بولند.

إطلالة جديدة للنجمة شيماء سعيد بالحجاب

شيماء سعيد من النجمات اللاتي تم تداول العديد من الصور لهن خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي وهي ترتدي الحجاب، حيث خضعت لجلسة تصوير احترافية مميزة، في خطوة أثارت العديد من الأسئلة حول احتمالية عودة الفنانة المصرية من جديد لنشاطها الفني بعد توقف لفترة طويلة، حيث أن آخر أغنية قدمتها كانت منذ 4 سنوات وحملت عنوان "حلم حياتك" ومنذ ذلك الوقت لم تطرح شيماء سعيد أي اغنية جديدة، لكن خطفت الأنظار بظهورها في برنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامي وائل الإبراشي منذ ما يقارب الـ4 سنوات.

منة فضالي تظهر بالحجاب مع والدتها

منة فضالي أيضا نشرت في الأيام الماضية أكثر من صورة لها وهي ترتدي الحجاب خلال عطلتها الصيفية بصحبة والدتها، وقد حققت صورها انتشارا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاد الجمهور بالظهور المختلف والاستثنائي للفنانة المصرية حيث ارتدت الحجاب في زيارتها لبعض المناطق الأثرية في جولة سياجية تقوم بها، بينما علق العديد من متابعيها على الصور فكتبت إحدى المتابعات تعليقا قالت فيه: "ماشاء الله قمر بالطرحه يامنه ربنا يمن عليكي بالحجاب".

حليمة بولند تثير الجدل بسبب ظهورها بالحجاب

حليمة بولند الفنانة الكويتية أيضا من النجمات اللاتي ظهرن بالحجاب مؤخرا خلال فيديو نشرته عبر حسابها على "سناب شات"، حليمة بولند ظهرت بأكثر من حجاب أثناء جولة لها والتقطت لها العديد من الصور، ويعود سبب ارتداء الفنانة الكويتية للحجاب، بسبب ترويجها لبعض المنتجات الخاصة بالمحجبات، ولم تكن هذه دوت الخليج المرة الأولى التي تظهر فيها حليمة بولند بالحجاب حيث ظهرت أكثر من مرة لنفس السبب وأيضا أثناء تقديمها لبرامجها التلفزيونية.

حلا شيحة تظهر بالحجاب مع عائلتها

حلا شيحة أيضا نجمة أثارت الجدل بعد ظهورها بالحجاب خلال الفترة الماضية وتحديدا بعدما نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من صورة تجمعها مع زوجها معز مسعود وكذلك أبنائها، الصورة ظهرت من خلالها الفنانة المصرية وهي تضع غطاء للرأس، مما جعل البعض يلمح إلى احتمالية ارتداء الفنانة المصرية للحجاب مرة أخرى، بعد سنوات من خلعه.

حلا شيحة أكدت في تعليقها على الصورة التي نشرتها مع ابنائها أنها ترغب في أن تعيش حياتها بالشكل الأفضل بالنسبة لها والذي تشعر من خلاله بمدى صدقها مع نفسها وأن تكون قدوة لاولادها فكتبت النجمة المصرية: "أريد أن أعيش حياتي على أكمل وجه بينما أكون صادقة مع نفسي ومعتقداتي وأن أكون قدوة لأولادي".

الصور من الحساب الرسمي لكل من الفنانة حلا شيحة ومنة فضالي على "انستجرام"، والفيديو المرفق.