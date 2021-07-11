فيديو وائل كفوري يشعل منافسات الصيف بأغنية "البنت القوية" ويرقص بمرح وسط الأصدقاء

وائل كفوري طرح أغنية "البنت القوية" التي طال انتظارها، حيث كشف الفنان اللبناني عن تحضيره لها خلال الفترة الماضية، وتعد الأغنية دوت الخليج التعاون الأول الذي يجمعه مع المطرب والشاعر اللبناني سليم عساف.

وائل كفوري يطرح أغنية "البنت القوية"

"البنت القوية" أغنية جديدة للفنان وائل كفوري أطلقها خلال الساعات الماضية عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت الأغنية بعد أقل من ساعتين من طرحها على نسبة مشاهدات كبيرة بسبب انتظار الجمهور خلال الأسابيع الماضية لعمل جديد للنجم اللبناني، كما أن فيديو كليب الأغنية قد فاجئ الجمهور بسبب طريقة تصويره التي اعتمدت على التلقائية حيث ظهر النجم وائل كفوري وهو يغني بشكل عفوي بجوار مجموعة من الأصدقاء، مما أعطي الأغنية طابع مميز يجذب المشاهد.

نجاح كبير لأغنية "البنت القوية" لوائل كفوري

وائل كفوري أثار إعجاب الجمهور كذلك بسبب كلمات الأغنية التي كتبها سليم عساف، حيث أنها جاءت بسيطة ومعبرة بشكل كبير على حالة الحب، بالإضافة لكونها مناسبة للأجواء الصيفية وتقول كلمات الأغنية: " إذا انتي تركتيني و بطلتي تحبيني والله لخلي عيني ما تعود تشوف، هالبنت القوية شو غيرت فيي لهفتها و خوفا عليي مش معقول".

وتعتبر أغنية " البنت القوية" دوت الخليج التعاون الأول الذي يجمع كل من وائل كفوري والمطرب والشاعر سليم عساف الذي قدم العديد من الأغاني الناجحة خلال مسيرته مع الغناء، وحققت أغنية "البنت القوية" أكثر من 100 ألف مشاهدة منذ بداية طرحها على القناة الرسمية للنجم وائل كفوري.

وائل كفوري يستعد لحفل جديد في السعودية

وائل كفوري روج في الأيام الماضية لأغنية "البنت القوية" عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وطلب من متابعيه انتظارها كما نشر بعض الصور والفيديوهات الخاصة بالعمل الجديد وكان بينها مقطع من "البنت القوية" والذي لفت الأنظار بشدة من قبل جمهوره.

ويستعد الفنان وائل كفوري خلال الفترة القادمة لإحياء حفل جديد في المملكة العربية السعودية وتحديدا في صيف جدة، وذلك على حسب ما أعلنت شركة "بنش مارك"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه وائل كفوري في حفله في الرياض خلال شهر يونيو الماضي.

وائل كفوري طرح في شهر مايو الماضي أغنية "كلنا مننجر" وهي تتر مسلسل "داون تاون" حيث نشر عبر حسابه على "انستجرام" كلمات الأغينة الجديدة التي كتبها على المولى، ومن ألحان جمال ياسين، ورامى شلهوب، وتوزيع جمال ياسين، وقد حازت الأغنية على إعجاب الجمهور خصوصا أنها كانت أول أغنية لتتر عمل درامي يقدمه.

الصور مأخوذة من الفيديو المرفق، والحساب الرسمي للفنان وائل كفوري على "انستجرام".