أحلام تتلقى رسالة فائقة الرومانسية من زوجها ردا على شائعات الانفصال:"كل يوم يزيد حبك"

أحلام تلقت رسالة رومانسية جديدة من زوجها مبارك الهاجري الذي أعتاد على توجيه العديد من الرسائل للفنانة الإماراتية التي يكشف من خلالها عن حبه وتقديره الكبير لها، وجاء ذلك تزامنا مع الأخبار المتداولة عن انفصال الثنائي.

رسالة رومانسية من مبارك الهاجري لزوجته أحلام

مبارك الهاجري زوج الفنانة أحلام نشر عبر حسابه على "تويتر" تغريدة يغازل فيها الفنانة الإماراتية أحلام، في رد غير مباشر منه على الشائعات المتداولة بإنفصاله عن زوجته أحلام، وتحدث مبارك الهاجري في رسالته عن الحب الكبير الذي يشعر به تجاه زوجته وأن هذا الحب لا يتوقف بل ينمو ويزداد بشكل مستمر، في رسالة منه تعكس مدى العلاقة القوية التي تجمعهما خلال السنوات الماضية، وأن قصة حبهما لا تزال تعيش في توهجها فكتب زوج الفنان أحلام في تغريدته الرومانسية: "يا حبيبتي يالغالية أم فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي".

أحلام ترد على زوجها مبارك الهاجري

أحلام قامت كذلك بإعادة نشر التغريدة التي قام زوجها مبارك الهاجري بكتابتها كما تفاعل معها العديد من متابعيها الذين نشر الكثير منهم رسائل تشيد بالعلاقة التي تجمع أحلام بزوجها طوال هذه السنوات، وأن الثنائي لا يزال يحتفظ بمشاعره الصادقة تجاه الآخر، في وقت اعتبر البعض أن رسالة مبارك الهاجري تعتبر ردا على بعض مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول علاقة الثنائي، وحرصت أحلام الأيام الماضية لترويج لأعمالها الغنائية حيث نشرت العديد من الفيديوهات والصور.

أحلام تلتقي النجم قصي خولي في دبي

أحلام قد خطفت الأنظار بظهورها في دبي بالإمارات العربية المتحدة مع كل من الفنان قصي خولي والفاشينيستا نهى نبيل حيث كشفت الأخيرة عن لحظات مميزة جمعت الثلاثي، ووثقت هذه اللحظات في فيديوهات مرحة عبر حسابها على "انستجرام"، وعبرت عن سعادتها بهذا اللقاء، ونشرت صورة لها مع قصي خولي، وصورة للأخيرة مع الفنانة أحلام، بالإضافة إلى فيديو من لقائهم.

أحلام لم يكن هذا هو اللقاء الوحيد لها خلال الفترة الماضية مع النجوم حيث ألتقت بالعديد منهم في الأيام الماضية وكان من بينهم الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي في دبي، كما ظهرت أحلام أيضا مؤخراً مع الفنانة بلقيس.

الفنانة أحلام وجهت أيضا رسالة لفنان العرب محمد عبده بعد مشهد بكائه على المسرح أثناء أغنية "شبيه الريح" وعبرت عن حزنها للحظات التي عاشها الفنان الكبير على خشبة المسرح وأن هذا الفيديو تسبب في كسر قلوب محبيه فكتبت أحلام تعليق عبر حسابها على "تويتر" قالت فيه: "بسم الله عليك يا بونوره نزلت دموعي ياعمري انت جعلك ما تبكي من شر احبك، كسرت قلوبنا كلنا".

الصور مأخوذة من حساب الفنانة أحلام ونهى نبيل على "انستجرام"، ومبارك الهاجري على "تويتر".