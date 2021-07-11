فيديو زينة تكشف أسرار علاقتها مع ابنيها.. لديهما مواهب فنية ويشاركان في اختيار أزيائها

زينة، الفنانة المصرية، كشفت أسرار جديدة عن علاقتها مع ابنيها التوأم، وعن سبب إخفائهما ورغبتها في عدم كشف وجههما للجمهور، وكشفت أيضاً عن ميولهما الفنية ورغبتهما في احتراف الفن.

زينة تكشف سبب إخفاء وجه ابنيها عن الجمهور

وقالت الفنانة زينة في لقاء لها مع برنامج "إي تي بالعربي" إنها سافرت مع ابنيها التوأم إلى دبي لقضاء الأجازة الصيفية، وذلك لأول مرة منذ عامين بسبب أزمة فيروس كورونا، وأضافت إنها قديماً كانت تقرر أجازتها وتسافر بمفردها، ولكن الآن أبنائها هم من يختارون الأجازة ووجهة السفر، وأشارت إلى انهما قررا البدء بدبي لقضاء الأجازة قبل الانتقال إلى بلاد أخرى.

زينة تتحدث عن علاقتها مع ابنيها التوأم

ووقعت زينة في موقف مفاجيء أثناء تصوير لقائها مع البرنامج، بعد اقتحام ابنيها موقع التصوير، وأوقفت التصوير من أجل إبعادهما عن الكاميرا، وقالت زينة إنها لا تريد الكشف عنهما للجمهور لأنهما في مرحلة الطفولة، وتترك لهم هذا الأمر عندما يكبرا ويقررا بأنفسهم، وأشارت إلى ان الأزمة التي حدثت بينها وبين أحمد عز، والدهما، في السابق بالإضافة إلى عمل والديهما في المجال الفني، جعلها تقرر احترام خصوصيتهما وابعادهما عن الأضواء.

زينة تكشف مواهب ابنائها الفنية

وقالت الفنانة زينة أنها بدأت تخشى على ابنيها بسبب تعرفهما على تطبيق "تيك توك" ورغبتهما في إظهار موهبتهما الفنية، وأضافت أن أبنيها يشاركان في اختيار أزيائها، ويطلبان منها عدم ارتداء الأزياء الجريئة، وكشفت إنها تحترم رأيهما وتسمع كلامهما، وقالت إن أحد أبنائها يمتلك صوت جميل ولديه موهبة في الغناء والآخر لديه موهبة في التمثيل.

واختتمت زينة تصريحاتها في البرنامج حول زواجها مجدداً، وقالت إن هناك أجمل منها ولم تتزوج أيضاً، وعلى الأقل فهي تزوجت وجربت حظها مرة سابقة، وقالت إنها سعيدة وراضية بحياتها حالياً، وكانت زينة قد قدمت آخر أعمالها الفنية في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "كله بالحب" مع صابرين وريم البارودي وأحمد السعدني، وذلك قبل سفرها إلى دبي مع ابنها لقضاء أجازة الصيف.