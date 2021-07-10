محمد عطية يحذف صور خطيبته السابقة ويحتفل بعيد ميلاد والدته:"أكتر حد فاهمني ومستحملني"

محمد عطية الفنان المصري احتفل بعيد ميلاد والدته، كما حذف جميع الصور الذي جمعته بخطيبته السابقة ميرنا الهلباوي التي أعلنت في وقت سابق عن انفصالهما.

محمد عطية يحتفل بعيد ميلاد والدته

محمد عطية نشر عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من صورة لوالدته والتي ظهر في صورة منها أثناء فترة طفولته، ووجه محمد عطية التهنئة لها بمناسبة عيد ميلادها، وأكد أن كافة النجاحات التي حققها في حياته يعود الفضل فيها إلى والدته التي كانت دائما تسانده، كما وصفها بأنها قادرة دوما على فهمه وتحمله لكونه شخصية صعبة، وأنها أيضا تقوم بدور الصديق المساند والداعم له رغم عيوبه.

فقال محمد عطية في تعليقه على الصور: "في عيد ميلادك يا حبيبتي عاوز أقولك إن كل حاجة وصلتلها فحياتي إنتي السبب فيها، أى فرحة فرحتها ما تكملش غير بيكى..أكتر واحدة فهمانى و مستحملانى و أنا صعب و أنا عارف ده، عارفه تبقى صديقتي رغم فرق الأجيال اللي بينا متقبلاني بكل عيوبى.. اللى عمرك ما بتشوفيها عيوب..ضهرى و سندى..مهما كبرت هفضل بتحامى فيكي بحبك يا أمى .. كل سنة و إنتي طيبة يا أغلى الناس".

محمد عطية يحذف صوره مع خطيبته السابقة

محمد عطية قام كذلك بحذف جميع الصور التي تجمعه بخطيبته السابقة ميرنا الهلباوي التي أعلنت خلال الأيام الماضية عن انفصالها عنه بعد فترة خطوبة استمرت لأكثر من 7 أشهر، فكتبت مقدمة البرامج والكاتبة المصرية على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" : "عزباء..الحمدلله على كل شيء".

محمد عطية لم يعلن عن خبر انفصاله عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، كما لم يعلق على ما نشرته خطيبته السابقة واحتفظ كذلك لبعض الوقت بالصور التي تجمعهما معا، حتى قرر حذف جميع الصور عبر حسابه على "انستجرام" في رسالة واضحة لانتهاء العلاقة بشكل كامل وعدم إمكانية العودة من جديد.

محمد عطية يوضح حقيقة موقفه بعد استغلال اسمه في عملية نصب

محمد عطية نشر أيضا على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" بعض الصور والفيديوهات أثناء تواجده في الجيم، كما نشر أيضا توضيحا بخصوص أحد الأرقام الهاتفية التي يمتلكها أحد الأشخاص ويستغل اسم محمد عطية من خلالها حيث نشر الأخير رسالة قال فيها: "الشخص ده مش أنا، وده مش رقمي، وماليش أي علاقة بيه، من قريب أو من بعيد شكرا"، وكان النجم المصري قد تعرض خلال شهر يونيو الماضي لإستغلال اسمه من شخص قام بالتواصل مع مجموعة من النجوم في لبنان.

يذكر أن محمد عطية في شهر نوفمبر الماضي قد احتفل بخطوبته على ميرنا الهلباوي حيث نشر عبر حسابه على "انستجرام" أكثر من صورة من جلسة تصوير جمعته معها، وأعلن من خلالها عن خطوبتهما بشكل رسمي.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان محمد عطية وميرنا الهلباوي على "انستجرام".