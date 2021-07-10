حسناء المغربية تعود للغناء بعد غياب سنوات وتعلن زواجها بمطرب شهير..فيديو

حسناء المغربية التي قدمت العديد من الأغاني الناجحة وغابت لسنوات طويلة عن الساحة الفنية، قررت مؤخرا العودة بألبوم جديد خلال الفترة المقبلة، كما كشفت عن سر غيابها عن الفن خلال السنوات الماضية.

حسناء المغربية تعود للغناء بعد غياب سنوات

حسناء المغربية كشفت في لقاء جمعها مع برنامج " ET بالعربي" في المغرب عن عودتها من جديد لعالم الفن بألبوم غنائي سوف يصدر قريبا، وأوضحت النجمة المغربية سبب عدم ظهورها في السنوات الماضية، حيث أكدت أن ابتعادها لم يكن فنيا بل كان من ناحية الإنتاج، لكونها كانت ترغب في تقديم أعمال مميزة تحافظ بها على تاريخها الفني الذي استطاعت أن تصنعه في سنوات نشاطها.

فقالت حسناء المغربية: "لم يكن ابتعادي فني بل كان ابتعاد في الإنتاج وتقديم أعمال جديدة تكون قادرة على الوصول إلى كل منزل خصوصا أن الجمهور أعتاد أن يراني في أفضل شكل، واستعد الآن لطرح ألبوم جديد اسمه (أيني) بمعنى الوحدة، وأنا أغني باللهجة المغربية جميع أغاني الألبوم باستثناء أغنية وحيدة وهي (3 دقات) للنجم المصري أبو، حيث حصلت منه على موافقة لغناء أغنيته الشهيرة وكان من أشد المعجبين بالفكرة، وساندنا بشكل كبير أثناء التحضير لها، والأغنية نفذت بشكل جيد جدا".

حسناء المغربية تتعاون في ألبومها الجديد مع شيكو

حسناء المغربية أكدت كذلك في لقائها أن ألبومها الجديد يأتي بالتعاون مع الفنان المغربي جلول بوشيخي الشهير "بشيكو" مؤسس فرقة "جيبسي كينغز"، موضحة أن سبب تعاونهما يعود إلى أنها تشعر بالراحة من خلال العمل معه، وأن الألبوم الجديد تسيطر عليه حالة من التفائل.

فقالت حسناء المغربية: "حضرت ألبوم مع شريك حياتي شيكو الذي اعتبره صديقي وسندي، وقد شعرت أن التعاون معه في ألبومي سوف يشعرني براحة أكبر خصوصا بعد الظروف التي مر بها العالم بسبب أزمة كورونا، حيث يحتوي الألبوم الذي سوف يتم طرحه قريبا على العديد من الأغاني التي تسيطر عليها حالة التفائل والرومانسية".

حسناء المغربية تعلن زواجها من شيكو

حسناء المغربية كشفت أيضا عن زوجها من النجم شيكو والذي جمعتهما صداقة طويلة تصل إلى أكثر من 20 عاما، وأكدت أن الصداقة تحولت لحب في السنوات الأخيرة، وأقيم حفل زفافهما في حضور عائلي مصغر فقالت حسناء المغربية: "الزواج هو أمان بالتأكيد، والجميل في قصتي مع شيكو كوننا ثنائي يحب الفن مما يجعلنا قادرين على تنفيذ العديد من الأفكار المميزة، وكان كل هذا مساعد في تنفيذ الألبوم، أما فيما يخص زواجنا فأقيم حفل زفاف مصغر حضره بعض من أفراد العائلة فقط بسبب طبيعة الظروف الحالية، وبالنسبة لي فرحتي الكبرى ان أكون مع زوحي شيكو".

يذكر أن حسناء المغربية قد قدمت خلال سنوات نشاطها الفني العديد من الأعمال الناجحة والتي من بينها أغنية "مرسول الحب" و"شوفو شوفو"، والعديد من الأغاني الأخرى التي لا تزال يتذكرها الجمهور العربي.

الصورة مأخوذة من الفيديو المرفق وحساب الفنان أبو على "انستجرام" وشيكو على "فيس بوك"، وبرنامج "مالين الصباح" المغربي.