«أسود العرين» عمل فني يبرز الروابط القوية بين السلطنة والسعودية .. احتفاء بالزيارة التاريخية السامية لجلالة السلطان للرياض

كتب ــ يوسف الحبسي:

■■ تزامناً مع الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد بدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود طرح الفنان صلاح الزدجالي والفنان عبدالمجيد عبدالله أغنية (أسود العرين) وهي من كلمات الشاعر خميس بن محمد المقيمي، وألحان السيد خالد بن حمد البوسعيدي. ويأتي هذا العمل ليجسد عمق الروابط الاخوية والثقافية والفكرية بين البلدين الشقيقين وترسيخا للمبادئ المشتركة والمتمثلة في العادات والتقاليد العربية والاسلامية الضاربة في الجذور التاريخية. الشاعر المقيمي خط بأنامله روح القصيدة العمانية المتفردة لتواكب تفرد موسيقى اللحن مع السيد خالد بن حمد وتتوج بأصوات مخملية عرفتها الساحة الفنية في منطقة الخليج بين الفنان صلاح الزدجالي والفنان عبدالمجيدعبدالله ، وسافرت تلك الكلمات لتفند ما تتميز به السلطنة والمملكة العربية السعودية من قواسم مشتركة وتبوح بجلال القول السرد التاريخي العظيم لمجد عمان وفراسة شعبها الأبي الذين تفرد بحضوره في بناء دولته العصرية، مع بيان المجد التاريخي للمملكة العربية السعودية وحاضرها المشرق. ■■ «أسود العرين» سلام من دار هيثم للمقام الحصين

دار الكرم ، دار سلمان العزوم الكبار سلام يا قبلة الإسلام مهد الأمين

لك شامخات المعزّه في عمان الفخار لك شامخات الغلا الراسخ و قدرٍ مكين

في قلب شعبٍ يكن لشعبك أسمى وقار مكانةٍ من قديم أجدادنا من سنين

ميثاق من عهد صانه نعم جارٍ ودار مكانةٍ رسّخوها والمواقف تبين

ضرغام يتبع خُطا ضرغام صان المسار وفي عهد سلمان والهيثم أسود العرين

زادت وزانت ودامت للمعالي منار ساس المحبه بعون الله راسخ متين

وخليجنا ياعسى دايم عمار فعمار وأم العواصف إذا جت فعلها ما يبين

ما حرّكت في قوي الساس ذرة غبار هذي عمان المحبه والسلام الرصين

وهذي السعودية ارض العزم شمس النهار من مسقط الى الرياض قلوب في الجانبين

عنوانها صادق الخوة و حسن الجوار من حاضرة نجد للحد الجنوبي يقين

ومن أول مسندم لآخر حجر في ظفار أطواد من دون عزّة هالثرى واقفين

نذود عن ما يضمّه من يمين ويسار

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «أسود العرين» عمل فني يبرز الروابط القوية بين السلطنة والسعودية .. احتفاء بالزيارة التاريخية السامية لجلالة السلطان للرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.