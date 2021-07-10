إذاعة الرياض تستضيف شخصيات سعودية وعمانية تزامناً مع الزيارة السامية لجلالته

تزامنا مع الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد بدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يخصص برنامج (الهواء سعودي) على إذاعة الرياض حلقته اليوم الأحد للحديث عن العلاقات بين البلدين الشقيقين عبر مساحته (الهواء خليجي). ويستضيف البرنامج ضمن هذه التغطية الاستثنائية للزيارة السامية صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة عبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة، بالإضافة إلى سالم العمري مدير عام إذاعة (الوصال)، وسالم بن حمد الجهوري نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية. يشار إلى أن البرنامج من إعداد حصة المغيليث وتقديم مقبل الغفيري وإخراج محمد الشهري.

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