نانسي عجرم تطرح أخيراً ألبوم " Nancy 10" وهذه تفاصيله ..بالفيديو

نانسي عجرم طرحت أخيراً ألبوم العاشر في مسيرتها الفنية بعدما كانت كشفت لجمهورها في حفلها يوم أمس بالسعودية عن استعدادها لطرحه خلال الساعات المقبلة، فنشرت الفنانة اللبنانية عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو معلنة فيه عن صدور ألبومها وتوفر على احدى التطبيقات الالكترونية.

تفاصيل ألبوم نانسي عجرم العاشر

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أعلنت قبل قليل عبر حسابها على انستغرام عن طرح أحدث ألبوماتها Nancy 10 ، عبر تطبيق Spotifyarabia ، ويضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة بين الأنماط الموسيقية، وباللهجتين المصرية واللبنانية، وتعاونت فيه مع باقة من الشعراء والملحنين بالساحة الغنائية، وتنوعت مضمون الأغاني بين الرومانسية والكلاسيكية وبين الفرح والحزن.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور نانسي بإعلانها عن طرح ألبومها أخيرا، وقدموا التهاني لها معبرين عن حماسهم لسماعه خاصة بعد غياب دام 5 سنوات تقريبا عن طرحها للألبومات الغنائية.

وتزامن ذلك مع طرح نانسي عجرم فيديو كليب أغنيتها الجديدة "عاتب ولوم"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات أحمد عرفان، ألحان محمد رحيم، توزيع محمد مصطفى.

من جهته، أعرب الملحن محمد رحيم، عن سعادته بالعودة للعمل مع نانسي عجرم منذ أغنية "في حاجات" التي طرحت منذ سنوات، فكتب في تغريدة له عبر تويتر: "10 سنين عدوا بسرعة جدا على آخر تعاون بيني وبين نانسي من وقت صدور أغنية في حاجات، السنادى رجعنا تاني، سعيد جدا برجوعنا للتعاون من خلال أغنية عاتب ولوم، بتمنى تعجبكوا إن شاء الله".

وكانت نانسي اطلقت الأسبوع الماضي، أحدث أغانيها عبر قناتها على موقع يوتيوب، التى تحمل اسم "بدي حدا حبو" من ألبومها الجديد، وهي من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجى وتوزيع هادى شرارة، كما سبق وان طرحت قبلها أغنية "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "حبك بيقوى" التي حققت نجاحا كبيرا، وهي من كلمات خالد تاج الدين ألحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب.

حفل نانسي عجرم في السعودية ليلة امس

نانسي عجرم كانت قد أحيت مساء أمس حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية، وأعلنت للجمهور عن طرح ألبومها، فنشرت مقطع فيديو توجهت فيه للحاضرين قائلة: "دائما حفلاتي استثنائية بالمملكة، واليوم أخبركم لأن هذه الليلة مميزة حبيت تكون انطلاقة ألبوم Nancy 10 من هنا، بعد 12 ساعة سيكون الألبوم متوفرا على كل المنصات".

وتألقت نانسي عجرم في الحفل بفستان أبيض ناعم مع تسريحة شعر منسدل ناعمة ومكياج سموكي براق، وأدت مجموعة من أجمل اغانيها التي تفاعل معها الجمهور السعودي.

ومن ضمن الأغاني الشهيرة التي قدمتها النجمة اللبنانية في حفلها بالرياض أغنية " بدنا نولع الجو" و"الدنيا حلوة"، وكذلك كل من أغنية "حبك بيقوى"، و"اه ونص"، كما تصدرت نانسي عجرم تريند "تويتر" بسبب حفلها في الرياض، وتداول العديد من محبيها فيديوهات الحفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.