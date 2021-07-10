نجوم مسلسل "ليه لأ؟! 2" يحتفلون بنجاحه وإشادات واسعة بالحلقة الأخيرة..صور

مسلسل "ليه لأ ؟!" الجزء الثاني نجاح في جذب اهتمام الجمهور خلال عرض حلقاته في الأسابيع الماضية على منصة "شاهد"، كما حظت الحلقة الأخيرة من المسلسل بإعجاب واسع من المشاهدين وتصدرت محركات البحث.

تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل "ليه لأ؟! 2"

الحلقة الأخيرة من مسلسل "ليه لأ؟! 2" شهدت العديد من الأحداث والتي كان من بينها البحث عن "يونس" الطفل الذي كانت ترعاه منى شلبي "ندى" التي وقعت في مشادة كلامية مع "خالد" مراد مكرم بسبب الأول مما جعله يغادر المنزل ويقرر العودة من جديد إلى دار الرعاية التي كانت يعيش فيها.

وتبدأ ندى في البحث عن يونس وتطلب كذلك من "صلاح" أحمد حاتم مساعدتها، في وقت يواجه يونس رحلة من التنقل مع العديد من الأشخاص الذين يحاولون مساعدته للوصول إلى دار الرعاية التي تصدم مديرتها بخبر هروبه بعد لقائها مع ندى.

أبطال مسلسل "ليه لأ؟! 2" يحتفلون بعرض حلقته الأخيرة

ينجح يونس في الوصول إلى الدار ويرفض العودة مع ندى، كما يعلم "راجي" تامر نبيل بحمل طليقته "سالي" دنيا ماهر ويحاول إصلاح العلاقة بينهما، كما يستطيع صلاح إقناع يونس بالعودة لندى التي تبدأ في التفكير بالزواج منه، وتنتهى الحلقة بعرض مسرحي ليونس وزملائه ويتم تكريمهم.

واحتفل صناع المسلسل بعرض حلقته الأخيرة، حيث نشر العديد منهم بعض الصور من كواليس الحلقة عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي من بينهم الفنان مراد مكرم وكذلك الفنانة دنيا ماهر، كما نشرت كل من الفنانة منة شلبي وأحمد حاتم بعض تعليقات الجمهور التي تشيد بالمسلسل عبر حساباتهما الرسمية.

مسلسل "ليه لأ؟! 2" يتصدر التريند بعد عرض حلقته الأخيرة

مسلسل "ليه لأ؟! 2" تصدر كذلك محركات البحث في الساعات الماضية وتحديدا بعد عرض حلقته الأخيرة، حيث نال العمل في الفترة الماضية إشادات واسعة نتيجة قضيته حيث يتناول فكرة التبني، وقد تم الإعلان خلال الفترة الأخيرة عن زيادة أعداد طلبات كفالة الأطفال في مصر، ليؤكد مدى النجاح والتأثير الكبير للعمل على الجمهور منذ بداية عرضه على منصة "شاهد".

مسلسل "ليه لأ؟! 2" بطولة كل من منة شلبي، وأحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبدالرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب، ويعد العمل استكمالًا لنجاح الجزء الأول الذي قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل، والذي عرض العام الماضي عبر منصة "شاهد"، إلا أن الأحداث في الجزء الثاني جاءت مختلفة تماما ولا علاقة لها بأحداث الجزء الأول سوى في الاسم فقط، والقضايا المتعلقة بالنساء بشكل عام.

الصورة مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان مراد مكرم على "فيس بوك".