الفنان الإماراتي عبدالله سعيد بن حيدر لـ"دوت الخليج":فيلم "كروموسوم" مغامرة سينمائية ولم يأخذ وقته بدور العرض

عبدالله سعيد بن حيدر الفنان الإماراتي أحد أبطال فيلم "كروموسوم" أشاد بتجربته في العمل، كما أوضح بعض التفاصيل عن فيلمه الجديد الذي سوف يشكل مفاجأة للجمهور الإماراتي والخليجي عند عرضه في قاعات السينما.

عبدالله سعيد بن حيدر: فيلم "كروموسوم" لم يأخذ وقته في السينما

عبدالله سعيد بن حيدر كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن سبب عدم حصول فيلم "كروموسوم" على مساحة كبيرة من الوقت أثناء عرضه في قاعات السينما، كما تحدث كذلك عن اقتراب عرض الفيلم على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة القادمة، فقال عبدالله سعيد بن حيدر: "الفيلم لم يأخذ وقته في السينما بسبب الضغط على الشركة الموزعة نتيجة أزمة كورونا وقائمة الانتظار الطويلة للأعمال السينمائية، ونأمل خير أن يعرض الفيلم قريبا على إحدى المنصات الرقمية التي تعتبر العامل الأهم لنجاح أي عمل في منطقة الخليج".

النجم الإماراتي عبدالله سعيد بن حيدر وصف أيضا فكرة فيلم "كروموسوم" بالمغامرة التي قليلا ما يتم تنفيذها على الساحة السينمائية في الخليج العربي فقال: "فيلم اعتبره مغامرة وتحديدا عندما يعرض على الساحة السينمائية الخليجية، فالعمل ينتمي لفئة الأفلام الاكشن والغموض، وهذه النوعية قليلة في المنطقة وجديدة على الساحة، فـ(كروموسوم) مغامرة مقلقة من ناحية النجاح لكن اعتقد أنها تستحق المشاهدة".

ردود أفعال إيجابية حول فيلم "كروموسوم"

عبدالله سعيد بن حيدر عبر عن سعادته بالمشاركة في بطولة فيلم "كروموسوم" مؤكدا على أنه عمل أضاف إلى مسيرته فقال: "سعيد بالتجربة لكون العمل أضاف إلى مسيرتي بسبب نوعيته، بالإضافة إلى أنه حقق نجاحا إلى حد كبير على حسب الآراء من قبل الجمهور من ناحية التأليف والتمثيل والإخراج، فجميع ردود الأفعال إيجابية وتدعوا للتفائل"، ويشارك في بطولة فيلم "كروموسوم" كل من نورة العابد، وعلي جمال، وعبدالله سعيد، وعادل إبراهيم، وسيف منظور، والعمل من تأليف وإخراج علي جمال.

عبدالله سعيد بن حيدر يستعد لعرض عمل سينمائي ضخم

عبدالله سعيد بن حيدر أكد أن السينما الإماراتية تسير في طريقها الصحيح من أجل خلق صناعة حقيقية، كما تحدث عن مشروعه السينمائي الجديد وأشار لكونه سوف يغير الكثير في صناعة السينما ليس في الإمارات فقط بل وفي الخليج العربي فقال عبدالله سعيد بن حيدر: "السينما الإماراتية في خطواتها الأولى للوصول لصناعة حقيقية، وتحتاج صبر وقراءة هادئة للسوق ومراجعة لكافة الأعمال السابقة في سينما الخليج".

وأضاف: "هناك فيلم إماراتي جديد سوف يعرض قريبا وسيصنع نقلة ضخمة جدا بالنسبة للسينما الإمارتية والخليجية، وأعتقد سيشكل حالة مختلفة من ناحية الابهار والدهشة لدى جمهور المنطقة، وهذا العمل سوف يكون بداية لصناعة للسينما في الإمارات ومتفائل بمستقبلها، وأتمنى أن تحصل إنتاجات السينما الإماراتية على الفرصة الكاملة، فلا يختلف أحد أن السينما يجب أن تكون واحدة من مصادر الدخل الحقيقية للدول".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان عبدالله سعيد بن حيدر والفنانة نورة العابد على "انستجرام".