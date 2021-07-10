تفاصيل إلغاء حكم سجن منى السابر والدة حلا الترك واستبداله بعقوبة بديلة

منى السابر كشفت عن إلغاء حكم حبسها لمدة عام وذلك على خلفية قضيتها مع ابنتها الفنانة الشابة حلا الترك، وكشفت المستشارة القانوينة ربا الخالد تفاصيل قرار إلغاء الحكم ضد والدة الفنانة البحرينية.

تفاصيل إلغاء حكم سجن منى السابر لمدة عام

ربا الخالد المستشارة القانونية كشفت عبر حسابها على "انستجرام" عن إلغاء حكم سجن السيدة منى السابر والدة الفنانة الشابة حلا الترك، وأكدت أن القضاء البحريني قد أصدر حكم بديل عن حكم السجن مراعاة لظروف منى السابر كونها أم حاضنة، وأكدت ربا الخالد أن الحكم البديل الذي صدر ضد منى السابر هو العمل اليدوي، كما وجهت التهنئة لمنى السابر على صدور هذا الحكم وتمنت لها الخير في خطواتها القادمة.

فكتبت المستشارة القانونية: "أخيرا بفضل الله زار الفرح دارك وانفك كربك الخلاص من حكم السجن لمدة عام صباحكم خير وتفاؤلي بخبر كلنا انتظرناه وبالنا مشغول على مصير أم طيبة وصادقة ورائعة دوت الخليج الأخت الغالية السيدة منى السابر والدة الفنانة حلا الترك، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..مليون مبروك صدور الحكم البديل لحكم السجن مدة عام ( العمل اليدوي ) شكرا للقضاء البحريني النزيه الذي أنصف منى السابر وأخذ بعين الإعتبار أنها أم حاضنة للطيب الطفل عبد الله ربي يبعتله أيام حلوة".

منى السابر توجه رسالة بعد إلغاء حكم سجنها

منى السابر نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو يحتوي على مجموعة من الصور تجمعها مع ابنائها ومن بينهم حلا الترك، وقدمت من خلاله الشكر لجميع من وقف معها وساندها في قضيتها، كما وجهت الشكر للقضاء البحريني الذي راعى ظروفها كأم حاضنة لنجلها عبدالله، وخصت أيضا منى السابر الشكر لصديقتها ربا الخالد التي أكدت أنها من أبرز الداعمين لها وكان لتدخلها تأثير واضح.

فكتبت منى السابر: "شكر من القلب الحياة تجارب، والمواقف تكشف لنا من هم وما دوت الخليج نوايا بعض البشر، أشكرك يالله أحبك يالله لانك دائما معي وتسخر لي كل يخدم العداله الالهية قبل كل شي، شكرا لك يالله، أتوجه بجزيل الشكر للقضاء البحريني النزيه والعادل والنظر في قضيتي ومراعاة ظروفي وأني أم حاضنه لابني عبدالله".

وأضافت منى السابر: "وأخص بالذكر المستشارة ربا الخالد التي كانت ولا زالت تدعم وتساند كل شخص تعرض لمثل هذه المواقف كنت في مثابة الاخت والصديقة وموقفها غير موازين كثيره على الصعيد الشخصي، انا ممتنة لكم جميعا احبكم منى السابر".

تطورات قضية منى السابر مع ابنتها حلا الترك

منى السابر قد نشرت فيديو عبر حسابها على "سناب شات" خلال الأسابيع الماضية تتحدث فيه عن عدم قدرتها للمرة الثانية على جمع المبلغ المطلوب سداده لابنتها حلا الترك من أجل إنهاء القضية التي رفعت ضد منى السابر من قبل ابنتها، وطلبت المحكمة من منى السابر سداد المبلغ المستحق لابنتها او سجنها لمدة عام، وتم إعطاء أكثر من مهلة للأخيرة لكنها فشلت في سداد المبلغ حتى صدر حكم بإلغاء حبسها وصدور حكم بديل بالعمل اليدوي خلال الساعات الماضية.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لكل من منى السابر وحلا الترك على "انستجرام".