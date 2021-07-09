فيديو بكاء محمد عبده على المسرح أثناء حفله بجدة و أحلام تعلق

محمد عبده نال اهتماما واسعا من قبل الجمهور في الساعات الأخيرة وكذلك العديد من النجوم بسبب بكائه في حفله الأخير الذي أقيم في جدة سوبر دوم، بالمملكة العربية السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

محمد عبده يبكي خلال حفله في جدة

محمد عبده انتشرت له خلال الساعات الماضية فيديو وهو يبكي أثناء أغنية "شبيه الريح" وتحديدا في مقطع "تعتب الظلم وإجحافك"، حيث توقف فنان العرب عن الغناء للحظات بينما بدأ الجمهور يردد كلمات الأغنية، ولم يستطع محمد عبده أن يتمالك دموعه من أجل العودة للغناء بسبب حالة التأثر الكبيرة التي كان عليها، وحاول محمد عبده العودة للغناء لكنه لم ينجح في العبور من هذه اللحظات المؤثرة، ليتفاعل الجمهور مع هذا المشهد وينتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

أحلام تساند فنان العرب محمد عبده

محمد عبده وبكائه نال أيضا اهتمام من قبل النجوم الذين علق العديد منهم على الفيديو المنتشر للفنان السعودي الكبير، وكان من بين النجوم الفنانة أحلام التي أكدت أنها لم تتمالك دموعها عندما رأت مشهد فنان العرب، وعبرت عن حزنها لبكائه على خشبة المسرح وأن هذا الفيديو تسبب في كسر قلوب محبيه فكتبت أحلام تعليق عبر حسابها على "تويتر" قالت فيه: "بسم الله عليك يا بونوره نزلت دموعي ياعمري انت جعلك ما تبكي من شر احبك، كسرت قلوبنا كلنا".

فهد الناصر الملحن الكويتي علق أيضا على دموع فنان العرب فكتب تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "وبكت الأغنية العربية ليلة البارح وصاحت النغمة الخليجية .. شجناً واحساساً يا بوعبدالرحمن أطال الله في عمرك".

محمد عبده يعود للجمهور بعد أسبوع من تأجيل حفله

محمد عبده قد أحيا حفله الساهر في جدة سوبر دوم أمس الخميس وكشف الحساب الرسمي لشركة روتانا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن لقطات ومقاطع فيديو من الحفل والتي لاقت تفاعل قطاع كبير من الجمهور، الذي أشاد بالليلة الطربية التي أحياها النجم السعودي الكبير، وقدم محمد عبده مجموعة من أبرز أغانيه المميزة خلال الحفل الغنائي الذي أقيم ضمن حفلات صيف جدة.

حفل محمد عبده قد تم تأجيله من الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ، حيث أعلنت شركة "بنش مارك" المنظمة لحفل الفنان القدير في موسم حفلات صيف جدة، عن تأجيله لأسباب خارجة عن إرادتها، ونشرت بياناً على مواقع التواصل ذكرت به: "لأسباب خارجة عن الارادة تم تأجيل حفل الفنان محمد عبده إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٧/٨"، وذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في الأول من يوليو.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لشركة بنش مارك على "انستجرام"، المنظمة للحفل وكذلك الحساب الرسمي للفنان محمد عبده على "تويتر".