أول تعليق من هاجر أحمد وعريسها بعد عقد قرانهما : "حبي الأبدي"..صور

هاجر أحمد النجمة المصرية احتفلت مساء أمس الخميس بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد الحداد بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بحضور الفنان حمادة هلال ، بحضور عائلي اقتصر على أسرة العروسين وعدد قليل من المقربين منهما.

أول تعليق من هاجر أحمد بعد عقد قرانها

وباتت هاجر أحمد حديث الجمهور، بعد أن كشفت عن عقد قرانها، ونشرت الفنانة المصرية الشابة مجموعة صور عبر حسابها على انستجرام من عقد القران وعبرت عن سعادتها بالارتباط بشريك حياتها، فعلقت على الصور وقالت: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "

عريس هاجر أحمد يتغزل بها

وأضافت: "تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضى.. حبي الأبدي"، من جانبه حرص عريسها على نشر نفس الصور بنفس التعليق، لترد عليه هاجر قائلة: "أمين يارب حبيبي".

وتداول جمهور الفنانة المصرية العديد من مقاطع الفيديو التي وثقت عقد قرانها، كما حرص عريسها على إعادة نشر العديد من تلك المقاطع عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بانستجرام.

النجوم يقدمون التهاني لهاجر أحمد

وحرص عدد من النجوم على تهنئة هاجر أحمد بعقد قرانها ومن بين هؤلاء الفنانة عبير صبري التي علقت على صورها وقالت: "الف مبروك يا أحلى عروسة ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض"، فيما علقت مي سليم وقالت: "ألف مبروك"، أما هند عبد الحليم فعلقت قائلة: "مبروك يا جوجو ربنا يتمم حالك على خير يا رب"، كما حرص على تهنئتها كل من هدى المفتي وسامو زين ومحمد عز وأحمد طلعت وولاء الشريف وعلي ربيع وآخرين.

الجدير بالذكر أن هاجر أحمد ممثلة شابة تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية حيث قدمت العديد من المسرحيات على خشبة المسرح وأشهرها مسرحية كاسك ياوطن ثم شاركت في مسلسل ألف سلامة عام 2013 وكانت هذه أول أعمالها ثم شاركت في مسلسل كيد الحموات رمضان 2014 ولاقى نجاحا كبيرا.

كذلك كان أحدث أعمالها الفنية هو مسلسل "أحسن أب" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركت في بطولته بجانب كل من علي ربيع وأحمد فتحي وسامي مغاوري وأحمد جمال سعيد وجيهان خليل وعماد رشاد وخالد عليش وغيرهم.