من دينا الشربيني إلى هدى المفتي.. نجمات إعلانات عمرو دياب حديث الجمهور دائمًا

عمرو دياب النجم المصري الشهير طرح خلال الساعات الماضية أحدث أغانيه الصيفية بعنوان "الدنيا بترقص"، على موقع يوتيوب، وهي أغنية دعائية كذلك لإحدى شركات الاتصالات في مصر.

هدى المفتي نجمة أحدث كليبات عمرو دياب

أحدث أغنيات عمرو دياب نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور، خاصة بسبب ظهور الفنانة المصرية هدى المفتي معه كموديل في كليب الأغنية المبهجة، ويعد ذلك أول تعاون بين هدى والهضبة عمرو دياب، حيث أثار الثنائي الجدل بين متابعيهم، بسبب تناغمهما والاختيار المفاجئ لهدى المفتي لتكون البطلة الرئيسية في الكليب أمام عمرو دياب، دون الترويج له مسبقًا.

واتسمت الأغنية بتسليط الضوء على الأجواء الصيفية المبهجة على أحد الشواطئ، وهو الأمر الذي اعتاد عليه الهضبة في معظم أغانيه، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، والكليب من إخراج طارق العريان.

إنجي كيوان وعطر عمرو دياب

وكانت اختيارات عمرو دياب لموديل كليباته وإعلاناته خلال الفترة الماضية قد أثارت الجدل بين جمهوره، وتصدرت الترند لفترة بعد عرض كل كليب، فلم تكن هدى المفتي أحدث النجمات اللاتي أثرن الجدل بظهورها مع عمرو دياب، بل سبقها الإعلامية إنجي كيوان التي ظهرت مع الهضبة في إعلان عطره الجديد ضمن الكليب الذي طرح مؤخرًا بعنوان "وأنا معاك".

وقبل طرح الكليب، نشرت إنجي كيوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور اتسمت بالرومانسية، لدرجة أن البعض اعتقد أن هناك قصة حب تجمعها بالهضبة، إلى أن تم طرح الكليب الذي اتضح أن الصور الرومانسية تلك كانت جزء منه.

موديل كليب تملي معاك تظهر مع الهضبة مجددًا؟

في شهر رمضان الماضي شارك الهضبة عمرو دياب في إعلان لصالح أحد المشروعات العقارية الكبرى من خلال أغنية له، وظهرت في الإعلان إحدى الفتيات بظهرها وهي تمارس حياتها اليومية إذ أنها تعيش في الكمباوند الخاص بالإعلان، إلى أن تظهر بوجهها في نهاية الإعلان وهي تواجه عمرو دياب الذي يغني في حفلته، لكن أبرز ما فاجئ الجمهور هو الشبه الكبير بين هذه الفتاة، والموديل التي ظهرت في كليب الهضبة الشهير "تملي معاك"، وهو الأمر الذي أثار الحيرة بين الجمهور واعتبروا قبل أن يتضح أن الفتاة في الإعلان الجديد دوت الخليج شبيهة فقط لموديل الكليب الشهير ولكنها ليست نفس الشخص.

دينا الشربيني

الفنانة المصرية دينا الشربيني خلال فترة ارتباطها بعمرو دياب ظهرت معه في إعلانين مختلفين، أولهما في رمضان 2019، وهو الإعلان الدعائي الخاص بإحدى شركات الاتصالات، وذلك ضمن كليب بعنوان "جمع حبايبك"، وظهرت دينا في الإعلان برفقة عمرو دياب ومجموعة كبيرة من النجوم منهم عزت أبو عوف وريهام عبد الغفور ومنة شلبي وأشرف عبد الباقي وأحمد فهمي وأحمد مالك وسوسن بدر وغادة عادل وحسن الشافعي.

كما ظهرت دينا الشربيني كذلك في كليب أغنية "أماكن السهر" والذي كان بمثابة إعلان لإحدى شركات المياه الغازية الشهيرة، ونال الكليب وقت عرضه تفاعلا كبيرا من الجمهور وأشادوا برومانسية دينا والهضبة.