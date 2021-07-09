محمد عبده يشعل حفله المؤجل في جدة وسط تفاعل كبير من الجمهور .. فيديو وصور

محمد عبده المطرب السعودي الكبير أحيا مساء اليوم الخميس، حفلًا غنائيًا ضخمًا في جدة سوبر دوم، بالمملكة العربية السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه، وسط تفاعل كبير من قبل جمهوره.

محمد عبده يشعل حفل في جدة

وكشف الحساب الرسمي لشركة روتانا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن لقطات ومقاطع فيديو من حفل فنان العرب محمد عبده، والتي لاقت تفاعل قطاع كبير من الجمهور، الذي أشاد بالليلة الطربية التي أحياها النجم السعودي الكبير.

وقدم محمد عبده مجموعة من أبرز أغانيه المميزة خلال الحفل الغنائي الذي أقيم ضمن حفلات صيف جدة، ومن بين تلك الأغاني التي قدمها: "العروس" و"شفت خلي".

محمد عبده يعود للجمهور بعد أسبوع من تأجيل حفله

ويعتبر حفل محمد عبده اليوم، الخميس، كان قد تم تأجيله من الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ، حيث أعلنت شركة "بنش مارك" المنظمة لحفل الفنان القدير في موسم حفلات صيف جدة، عن تأجيله لأسباب خارجة عن إرادتها، ونشرت بياناً على مواقع التواصل ذكرت به: "لأسباب خارجة عن الارادة تم تأجيل حفل الفنان محمد عبده إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٧/٨"، وذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في الأول من يوليو.

حفلات صيف جدة

ومن المتوقع أن تعلن تفاصيل حفلات جديدة في موسم حفلات صيف جدة بعد مشاركة الفنانة محمد عبده، ويشارك عدد من النجوم في حفلات جديدة في جدة الأيام المقبلة وعلى رأسهم محمد حماقي الذي يستعد لإحياء حفل غنائي في يوم 25 يوليو الجاري في جدة سوبردوم أمام ملعب الجوهرة، وذلك بعد إحياء الفنان عمرو دياب لحفل في جدة مؤخرا أيضا.

الجدير بالذكر أن النجم السعودي الملقب بفنان العرب كان قد أحيا حفلًا في بداية الشهر الماضي، ولكن في الرياض، وحظى وقتها باستقبال كبير من قبل الجمهور الذي حضر حفله الساهر، وحرص على توجيه لهم التحية على حضورهم المميز في ليلة طربية أشعلت حماس الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي حيث بات اسم الفنان السعودي الكبير تريند على "تويتر" بسبب الاهتمام الواسع من قبل الجمهور السعودي بالحفل.

