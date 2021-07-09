كريم عبد العزيز يمدح دينا الشربيني بعد نجاح "البعض لا يذهب للمأذون مرتين": "محترمة وبتحب زمايلها"

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للفنان كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني حقق نجاحًا ملحوظًا منذ بدء عرضه قبل يومين، ونال إشادات عدد كبير ممن حرصوا على مشاهدته بدور العرض السينمائية.

كريم عبد العزيز يتحدث عن فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

وعلى هامش احتفاله بالعرض الخاص للفيلم، تحدث الفنان كريم عبد العزيز لبرنامج "mbc trending" الذي يعرض عبر شاشة MBC 4، تحدث الفنان المصري عن علاقته بالفنانة دينا الشربيني وكواليس تعاونهما الفني الأول معًا، كما تحدث عن الكواليس الطريفة للفيلم.

وأكد كريم في البداية أن "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" هو عمل اجتماعي ولكن مقدم بطريقة بسيطة في إطار طريف معتمدًا على كوميديا الموقف، لافتًا أنه شخصيًا يحب أن يقدم الأعمال الكوميدية المعتمدة على الموقف وليس الإفيهات الصريحة.

كريم عبد العزيز يشيد بـ دينا الشربيني

وأشاد كريم عبد العزيز بزميلته الفنانة دينا الشربيني، وأكد أنها كانت المرشحة الأولى لتقديم البطولة النسائية في الفيلم، وأضاف عنها: "استمتعت بالشغل معاها وهي فنانة موهوبة ومحترمة وبتحب زمايلها واحنا حصل بيننا كيميا"، وأشار إلى أن الخوف الأكبر في أي عمل فني هو عدم وجود كيمياء أو توافق بين أبطال العمل، بغض النظر عن موهبتهم، وهو الأمر الذي لم يقف عائقًا بينه وبين دينا في الفيلم، حيث كان هناك تناغم بينهما في كل المشاهد التي جمعتهما.

كواليس طريفة في فيلم كريم عبد العزيز الجديد

الفنان المصري كشف كذلك عن كواليس طريفة حدثت خلال تصوير الأيام الأخيرة بالفيلم، خلال تواجدهم في الأقصر وأسوان، فبسبب ارتفاع درجة الحرارة، سقد عدد من المجاميع مغشيًا عليهم على الأرض خلال ساعتين فقط أثناء تصوير أحد المشاهد.

الجدير بالذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حقق إيرادات ضخمة في اليوم الأول لعرضه والتي وصلت إلى مليون و426 ألف جنيه مصري "ما يقدر بـ91 ألف دولار أمريكي"

والفيلم الجديد مستوحى من فكرة فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" والذي أخرجه محمد عبد العزيز والد كريم عبد العزيز، وكان من بطولة عادل إمام ولبلبة، وشارك به كريم عبد العزيز كطفل، قبل أن يعود لتقديم فكرة جديدة عن قصة الفيلم في "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، ويشارك به عدد من النجوم بجانب كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وأبرزهم بيومي فؤاد وماجد الكدواني وغيرهم.