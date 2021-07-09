منع الزيارة عن هاني شاكر بعد دخوله العناية المركزة لإصابته بمتاعب في القلب والنجوم يكثفون الدعاء

هاني شاكر المطرب المصري ونقيب الموسيقيين، حرص على طمأنة الجمهور على حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى خلال الساعات الماضية، حيث نشر تدوينة عبر حسابه على انستجرام ليوضح تطورات حالته الصحية.

هاني شاكر يطمئن الجمهور على حالته الصحية

هاني شاكر كتب عبر انستجرام: "‏جمهوري الحبيب حابب أطمنكم على صحتي، الحمد لله أحسن دلوقتي وبشكر كل أصدقائي وجمهوري على سؤالهم عني، ‏أنا متواجد في المستشفى تحت الرعاية الطبية حالياً وإدارة المستشفى مانعة الزيارة في الوقت الحالي".

النجوم يساندون هاني شاكر في أزمته الصحية

وتفاعل عدد كبير من جمهور وأصدقاء الفنان المصري مع تدوينته، وحرصوا على الاطمئنان عليه والدعاء له بالشفاء العاجل، ومن بينهم الشاعر تامر حسين الذي كتب عبر حسابه على تويتر: "ألف سلامة على أستاذنا ونقيب الموسيقيين الأستاذ هاني شاكر ربنا يعافيه ويقوم بألف سلامة.. هو بخير وخلال ساعات هيرجع البيت إن شاء الله بألف سلامة".

فيما كتبت الفنانة كارول سماحة على تويتر: "سلامة قلبك ألف سلامة، وان شاء الله أزمة وهتعدي يا رب.. وترجع متعافي لعيلتك وحبايبك وجمهورك.. صلواتنا وقلبنا معاك".

تفاصيل الحالة الصحية لهاني شاكر بعد نقله إلى المستشفى

وكان هاني شاكر قد نشر قبل ساعات عبر حسابه على انستجرام، فيديو من داخل مستشفى الصفا بالقاهرة، حيث يتواجد في العناية المركزة بعدما تعرض لوعكة صحية صباح اليوم أجبرته على الخضوع لبعض الفحوصات للكشف عن أسبابها، وظهر النجم المصري بملابس المستشفى وعلى سريره في العناية وقدم اعتذاره للجمهور عن إحياء حفله الليلة على مسرح النافورة بدار الأوبرا بسبب هذه الوعكة، موضحا أنه سوف يظل متواجد في العناية المركزة لمدة 48 ساعة تحت الملاحظة.

وقال هاني شاكر: "جمهوري الحبيب اعتذر عن حفلة اليوم في الأوبرا كنت أتمنى أن أتواجد معكم ، لكن للأسف الشديد واجهت وعكة الصحية في صباح اليوم بسبب عدم انضباط ضربات القلب وتم نقلي إلى المستشفى، وعلى الأقل يجب أن أتواجد في العناية المركزة لمدة 48 ساعة".

وعلق قطاع كبير من النجوم على الفيديو وساندوا زميلهم في أزمته الصحية، ومن بينهم الفنانة فيفي عبده التي كتبت: "سلامتك بعد الشر عليك"، وكتب المطرب والملحن وليد سعد: "ألف سلامة عليك يا حبيبي"، وكتبت ديانا كرزون: "سلامة قلبك ما تشوف شر"، كذلك علق كل من الفنانة بدرية طلبة والإعلامية دعاء فاروق وفجر السعيد وغيرهم.