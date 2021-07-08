نفاذ تذاكر حفل عيد الأضحى لحسين الجسمي وأصالة قبل موعده بأسبوعين

حسين الجسمي كشف عن نفاذ تذكر حفله القادم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي وهو الحفل الذي سوف يجمعه مع الفنانة أصالة في يوم 22 يوليو الجاري.

نفاذ تذاكر حفل حسين الجسمي وأصالة في أبو ظبي

حسين الجسمي كشف عبر حسابه على "انستجرام" عن نفاذ تذكر حفله الجديد الذي يجمعه بالنجمة أصالة في شهر يوليو الجاري وتحديدا يوم 22 يوليو الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وهو الحفل المقرر إقامته في إمارة أبو ظبي بالإمارات.

حسين الجسمي نشر الصورة الدعائية للحفل التي أوضحت نفاذ جميع تذاكره، بينما حرص النجم الإماراتي على التعليق حيث أكد أنه في حالة شوق لجماهيره أكبر من حالة شوق محبيه الذين سارعوا في حجز تذاكر حفله والتواجد فيه فكتب حسين الجسمي: "شوقنا أكبر".

جمهور حسين الجسمي وأصالة ينتظرهما في العيد بالإمارات

حسين الجسمي ونفاذ تذاكر حفله مع الفنانة أصالة أثار ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أن الحفل من المقرر إقامته بعد اسبوعين من الآن، وعلى الرغم من ذلك تم حجز جميع تذاكره في إشارة واضحة إلى شوق الجمهور للقاء كل من النجمين في الإمارات خلال أيام عيد الأضحى.

أصالة قد روجت في الأيام الماضية لحفلها في أبو ظبي حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة أوضحت انتظارها لهذا الحفل، والذي يأتي بعدما استطاعت أن تتجاوز كل ألم قد مرت به فقالت أصالة: "رح نعيّد سوا وهالعيد عندي غير كلّ عيد مرق.. قدرت أطلع من كل ألمّ وقدرت ألحق الفرح واليوم صاحبته بمحبتكم أنا قويّه ..ولقانا حيكون بشكل جديد لأصاله جديدة .. ومنّ هلّأ للعيد الله يجعل كلّ أيامنا حلوه حلوه وأعياد".

حسين الجسمي يطرح أغنية "فوق"

حسين الجسمي قام كذلك بإعادة نشر العديد من الرسائل والفيديوهات من قبل جمهوره الكبير وذلك بعد إعلانه عن نفاذ تذكر حفله في أبو ظبي، وعبر العديد من متابعيه عن عدم قدرتهم على الانتظار لهذا الحفل المنتظر.

حسين الجسمي قد أطلق خلال الأيام الماضية أغنية جديدة تحمل عنوان "فوق" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وهي من كلمات أحمد الصانع، ورؤية موسيقية وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل، وجيتارات شريف فهمي، وقد حققت الأغنية ما يقارب من 5 مليون ونصف مشاهدة حتى الآن.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة أصالة وحسين الجسمي على "انستجرام" والمكتب الإعلامي للفنان الإماراتي.