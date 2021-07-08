جبران الجبران لـ"دوت الخليج":"تميزت في أدوار الشر والدراما السعودية تتشكل بقوة"

جبران الجبران عاد بقوة خلال الفترة الماضية وقدم العديد من الأعمال المميزة والتي كان آخرها مسلسل "الديك الأزرق" مع الفنان عبدالله السدحان، كما يستعد جبران الجبران في المرحلة المقبلة لعرض أحدث أعماله الدرامية.

جبران الجبران: "أدواري اختارها بعناية وأفضل الأدوار المركبة"

النجم السعودي جبران الجبران أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن حبه لتقديم الأدوار المركبة، على الرغم من تميزه بتقديم أدوار الشر خلال رحلته مع التمثيل حيث أنها تعطيه أبعاد تعبرية للشخصية التي يقدمها، كما أوضح أن رغم مشاركته خلال الفترة الماضية في العديد من الأعمال الدرامية المهمة والتي كان من بينها مسلسل "الديك الأزرق" مع الفنان عبدالله السدحان" و"العاصوف" مع الفنان ناصر القصبي لكنه يرى أن جميع أدواره دوت الخليج الأقرب إليه.

فقال جبران الجبران: "لا استطيع التمييز او ذكر دور أقرب لي، لأني حين أقرأ العمل لابد وأن أجد شيء مني به والا اعتذرت، فكل الأعمال قريبة مني، وأنا مقل في الظهور بسبب حرصي في أن لا أشارك الا في العمل الذي يمكنني أن اتميز فيه، أما في إطار الدور فلا انكر تميزي في ادوار الشر رغم حبي الأدوار المركبة والعميقة ذات الأبعاد التعبيرية".

جبران الجبران يشيد بفريق عمل مسلسل "على الهوى"

جبران الجبران تحدث عن تجربته الجديدة في مسلسل "على الهوى" والذي من المقرر أن يبدأ عرضه قريبا، حيث أشاد الفنان السعودي بفريق عمل المسلسل والنجوم الشباب فقال: "كانت تجربة رائعة مع منتج صادق يعطي لكي ينجح، بالإضافة للمخرج اياد نظمي المخضرم ووجود كوكبه من النجوم الرائعين، ولا أنسى الكاتب الذي التقط نقاط مهمة في الصراع الدرامي لجعله سهل وواضحا للمتلقي لكي يعيش اللحظة، وانا جدا متفائل بعلي العلي منتج العمل وأتوقع له مستقبلا عظيم في الدراما وصناعة الافلام".

جبران الجبران: "الدراما السعودية قادرة على المنافسة عربيا"

جبران الجبران أشاد بالداراما السعودية والخطوات المهمة التي تسير عليها خلال هذه المرحلة المهمة، حيث أكد أن هناك تطور هائل تشهده السعودية على جميع الجوانب، وأوضح أن الدراما خلال السنوات القادمة سوف تقفز خطوات كبرى بسبب المواهب الشابة التي تمتلكها المملكة.

فقال جبران الجبران : "الدراما صناعة ولعلها رافد اقتصادي مهم ولا يحتاج التدليل على ذلك بالإضافة لابعادها الثقافية والمجتمعية، والدراما بشكل عام تحتاج إلى مخزونات من الإرث الحضاري والثقافي وهذا يتشكل الآن في السعودية الفتيه، ومن المؤكد أن هناك بعض النواقص في الجوانب الفنية والحرفية المدربة، ولكن ذلك في البداية ولن يطول الانتظار مع رؤية ٢٠٣٠ سنرى انفجار في هذا الصناعة خلال السنوات القادمة يوازي كل الدول التي سبقتنا وكلي أمل بالله والشباب القادم".

يذكر أن الفنان جبران الجبران قدم عشرات الأعمال المهمة خلال مسيرته، وشارك في المسلسل الشهير "طاش ما طاش"، كما قدم مجموعة من الأعمال المسرحية والدرامية المميزة والتي كان من بينها "عيال كحه"، و"أمثال ولكن".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان جبران الجبران عبر "انستجرام".