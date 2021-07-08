شاهد.. شيما صابر برفقة زوجها من عطلتهما بشرم الشيخ

نشرت الإعلامية شيما صابر، صورة جديدة برفقه زوجها رامي صبري مدافع فريق إنبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ويظهر كل من شيما صابر ورامي صبري من داخل حمام السباحة أثناء عطلتهما الصيفية بشرم الشيخ، حيث ترتدي شيما صابر مايوه باللون الأسود مع قبعة باللون البيج.

وعلقت شيما صابر علي الصورة، قائلة: "اترك الأمواج تحملك إلي الأماكن التي لا يمكن أن يحملك إليها النور".