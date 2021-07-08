درة التونسية لـ "دوت الخليج" أثناء حضورها عرض زهير مراد: فنان مبدع وتلفتني لمساته الملوكية في التصاميم

النجمة درة التونسية حرصت على حضور عرض أزياء لأحدث مجموعة هوت كوتور Haute couture خريف وشتاء 2021-2022 للمصمم العالمي اللبناني زهير مراد وذلك ضمن أسبوع باريس للموضة الراقية، وبهذا الإطار كان لـ "دوت الخليج" حديث سريع معها حيث أبدت رأيها بالمجموعة الجديدة لهذا العرض وبتصاميم زهير مراد.

درة التونسية لـ "دوت الخليج": زهير مراد فنان مبدع وتبهرني تصماميه بشكل دائم

درة التونسية التي تألقت في العرض ببدلة سوداء من تصميم زهير مراد، أعربت في لقاء سريع لـ "دوت الخليج" عن انبهارها دائماً بكل مجموعة جديدة من عروض الأزياء بتوقيع المصمم العالمي اللبناني زهير مراد حيث تتوقع دائما بأن تحمل المجموعة نفحات مبهرة ومبتكرة، والأجمل بأنها تكون مستوحاة في كل مرة من أشياء مختلفة وجديدة وفق تعبيرها.

ووصفت درة التونسية، المصمم زهير مراد بأنه فنان مبدع خاصة بكونه يستوحي دائما من ثقافات وحضارات مختلفة، والأهم بأنه يضع لمساته وبصمته الخاصة على هذه الإستلهامات لتأتي بأسلوب مميز وساحر، يبرز فيها جمال وأنوثة المرأة.

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درة التونسية اعربت ايضا عن انبهارها باللمسة الملوكية التي تطبع تصاميم زهير مراد، معتبرة بأن الفساتين بتوقيعه تجعل المرأة بإطلالة "الأميرات".