نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لوالدها الراحل الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز على حسابها بتطبيق إنستجرام صباح اليوم، مما أثار القلق حول حالة والدتها الصحية.
وعلقت دنيا سمير غانم على صورة دلال عبد العزيز وسمير غانم برسم تعبيري يعبر عن حزنها لوضع الأسرة بعد رحيل والدها وحالة والدتها الصحية التي مازالت غير مستقرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. دنيا سمير غانم تثير القلق حول حالة والدتها الفنانة دلال عبد... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.