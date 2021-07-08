شاهد.. دنيا سمير غانم تثير القلق حول حالة والدتها الفنانة دلال عبد...

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لوالدها الراحل الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز على حسابها بتطبيق إنستجرام صباح اليوم، مما أثار القلق حول حالة والدتها الصحية.

وعلقت دنيا سمير غانم على صورة دلال عبد العزيز وسمير غانم برسم تعبيري يعبر عن حزنها لوضع الأسرة بعد رحيل والدها وحالة والدتها الصحية التي مازالت غير مستقرة.