الموت يفجع الفنانة سوزان نجم الدين :"آخر أعمامي وأقربهم لقلبي"

سوزان نجم الدين، النجمة السورية، تعيش حالة حزن بعد وفاة آخر أعمامها، وأعلنت الخبر للجمهور اليوم، ونشرت صوراً لها مع عمها الراحل على تويتر، ونعته برسالة مؤثرة.

سوزان نجم الدين تنعي عمها الراحل برسالة مؤثرة

وأعلنت الفنانة السورية سوزان نجم الدين اليوم وفاة عمها الأديب محيي الدين صالح، ونشرت صوراً لها مع عمها الراحل على حسابها بتويتر، ونعته بكلمات مؤثرة، وعبرت عن حزنها الشديد لرحيل آخر أعمامها، وقالت في رسالة وداعها إلى عمها:" رحم الله آخر أعمامي وأقربهم إلى قلبي الأديب الشاعر والفيلسوف المثقف محي الدين الصالح..".

الموت يفجع سوزان نجم الدين في عمها

وتابعت سوزان نجم الدين في رسالة نعيها لعمها الراحل على تويتر:"صاحب القلب العذب ورفيق الصغار والكبار وتغمده الله بواسع رحمته عسى أن يلتقي بأبي الحبيب في جنة الخلد انشاءالله.. رحمكما الله وكم سنشتاق إليكما إلى أن يحين اللقاء"، وتلقت سوزان نجم الدين عشرات الرسائل من جمهورها ومتابعيها وكذلك زملائها الفنانين الذين واسوها في وفاة عمها الأديب الراحل.

أعمال الفنانة سوزان نجم الدين الفنية

وعلى الجانب الفني، تصور حالياً الفنانة سوزان نجم الدين آخر أدوارها في فيلم "تماسيح النيل"، ونشرت عدة صور من كواليس تصوير الفيلم في الأيام الماضية، أثناء تواجدها مع أبطال الفيلم وفريق العمل في مدينة الأقصر لتصوير العمل، وظهرت في الصور برفقة مصطفى خاطر وويزو وخالد الصاوي ومحمد جمعة والمخرج سامح عبد العزيز وعلقت على الصورة قائلة:" أحلى نجوم وأحلى كواليس بقيادة المخرج المبدع سامح عبد العزيز".

وكانت الفنانة سوزان نجم الدين قد عاشت فترة من الحزن نهاية العام الماضي بعد وفاة زوجها السابق ووالد أبنائها، وودعت سوزان نجم الدين زوجها الراحل السيد سراج الدين الأتاسي بعدة رسائل مؤثرة على مواقع التواصل، وعبرت سوزان نجم الدين عن افتقادها لزوجها الراحل وحزنها الكبير على رحيله، وقالت في رثائها له:"رحمك الله يا زوجي الحبيب يا ابا حيان الغالي وأسكنك فسيح جنانه.. كم أفتقدك.. ولكن..؟ إن غبت جسدا فأولادك نورك على هذه الأرض..وهذا ما يعزيني".