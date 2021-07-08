تفاصيل الحفل الأول لجورج وسوف في السعودية

جورج وسوف كشف عن مفاجأة كبيرة لجمهوره في السعودية، وأعلن عن تفاصيل حفله الأول بالسعودية في موسم حفلات صيف جدة، ونشر صورة بوستر الحفل ووجه رسالة من خلالها لجمهوره في جدة.

جورج وسوف لأول مرة في السعودية

وكشف الفنان جورج وسوف عن استعداده لإحياء أول حفل في مسيرته الفنية في السعودية، وشوق جمهوره السعودي لحفله الجديد والذي يحييه في جدة، ونشر بوستر الحفل على حسابه بانستقرام وكشف تفاصيل الحفل من خلاله، وقال تعليقاً على حفله المنتظر:" لأول مرة بلتقي فيكم جمهور السعودية الغالي على قلبي.. يوم الجمعة ٧/٢٣ بجدة.. وكل الشكر والتقدير لهيئة الترفيه ولاخي العزيز ابو ناصر على الدعوة وللشركة المنظمة بنش مارك".

تفاصيل حفل جورج وسوف الأول في جدة

ونشرت شركة "بنش مارك" المنظمة لحفل جورج وسوف في جدة، تفاصيل الحفل على حساباتها بمواقع التواصل، ونشرت بوستر الحفل وعلقت عليه:" ‏لاول مرة في المملكة وبدعم من الهيئة العامة للترفيه بنش مارك تقدم الحفل الذي طال انتظاره للفنان الكبير سلطان الطرب جورج وسوف"، ويحيي الفنان جورج وسوف حفله في يوم الجمعة 23 من الشهر الجاري، على مسرح "جدة سوبر دوم"، وسيتم فتح باب حجز التذاكر مساء اليوم.

وينضم جورج وسوف إلى عدد من نجوم الغناء الذين سيحييون حفلات غنائية في موسم صيف جدة هذا الشهر، وعلى رأسهم الفنان محمد عبده والذي يحيي حفله الليلة في "جدة سوبر دوم"، بالإضافة إلى إعلان شركة "بنش مارك" عن تعاقدها مع عدد من النجوم للحفلات الجديدة ومنهم نانسي عجرم ووائل كفوري وأنغام ونوال الكويتية وغيرهم، وأحيا في الفترة الأخيرة عدد من النجوم حفلاتهم في جدة ومنهم الفنان عمرو دياب ومحمد حماقي وماجد المهندس وغيرهم.

أعمال جورج وسوف الفنية

وطرح الفنان جورج وسوف في الفترة الأخيرة عدة أعمال فنية جديدة له، وآخرها أغنية "ياه عالزمن"، والتي طرحها منذ شهر على قناته بيوتيوب، ومن قبلها أغنية "صاحي الليل"، وحققت أغانيه نجاحاً كبيراً على يوتيوب، وأحيا كذلك جورج وسوف في الأشهر الماضية حفلات أونلاين على تطبيق "شاهد"، قبل أن يعود للحفلات الجماهيرية بإحياء حفله الأول في جدة والسعودية.