زوجة الفنان خالد سامي تكشف تطورات جديدة في حالته الصحية بعد توقف قلبه لدقائق

خالد سامي، الفنان السعودي، أقلق الجمهور طوال الفترة الماضية بسبب تدهور حالته الصحية واستمرار تواجده في العناية المركزة، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في حالته والتي كشفها ابنه على تويتر ومنها توقف قلبه عن النبض لدقائق.

زوجة خالد سامي تعلق على وضعه الصحي

وطمأنت عائدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي، جمهوره اليوم على حالته الصحية بعد التطورات المقلقة التي طرأت على حالته أمس، وبعد توقف قلبه عن النبض لمدة 4 دقائق، ونشرت زوجة خالد سامي تغريدة على تويتر كشفت بها تطورات إيجابية في حالته الصحية وقالت:" الحمد لله، حالة خالد سامي استقرت ولنا في اللهِ ظَنٌّ لا يخيب إنه الله"، وذلك بعد نشرها تغريدة أمس عبرت بها عن قلقها على حالته وقالت بها:" الغوث الغوث يالله خالد سامي".

تطورات جديدة في حالة خالد سامي الصحية

وأقلق تركي نجل الفنان خالد سامي الجمهور بعدما كشف في تغريدة له عن توقف قلب والده عن النبض لمدة 4 دقائق، وقال في تغريدته:" "لا حول ولا قوة إلّا بالله، قدر الله وما شاء فعل، قلب أبوي رجع وقف لمدة 4 دقائق ورجع بعد الإنعاش.. لكن الحالة مو مستقرة ابدًا، يارب لا تفجعنا بأبوي وقومه لنا بالسلامة، تكفون دعواتكم أن ربي يعديها على خير".

وعاد تركي خالد سامي ووجه الشكر لكل من تمنى السلامة لوالده، فكتب في تغريدة جديدة: "الله يجزاكم خير جميعًا ولا يوريكم مكروه بأحبابكم، يا صعب الشعور وما أتعبه وما أثقله لكن لا يزال عندي آمل أني برجع اشوف ابوي واكلمه لذلك بتمسك بكل شي عشان اقدر احافظ على نفسي، شكرًا لكم جميعًا واعتذر على عدم الرد عليكم، متواجد بالمستشفى أنتظر أبديت من الدكتور ويارب يكون خير".

خالد سامي يقلق الجمهور

وكان نجل خالد سامي قد صدم الجمهور في بداية شهر يونيو الماضي، بتطورات خطيرة في حالة والده الصحية، وقال في تغريدة له على تويتر، إن قلب والده توقف عن النبض فجأة وعاد للنبض بعد 5 محاولات للإنعاش، وأكد أن والده غائب عن الوعي، ويعاني خالد سامي من عدة أزمات صحية في الشهور الماضية بسبب معاناته مع الفشل الكلوي وخضع لعملية زراعة كبد أيضاً، ولكن حالته الصحية تدهورت مجدداً ودخل في غييوبة بعد مغادرته المستشفى منذ أشهر.