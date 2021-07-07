«الوطن العربي بين عقدين» كتاب جديد لخميس القطيطي فـي معرض القاهرة الدولي للكتاب

صدر للكاتب خميس القطيطي كتاب (الوطن العربي بين عقدين) والذي يلخص فيه واقعا عاشته المنطقة خلال العقدي الماضيين منذ بدء انتفاضة الأقصى ومرورا بجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية حتى عام 2020. ويقسم الكاتب كتابه إلى 10 أجزاء تتناول أهم أحداث في معظم دول المنطقة العربية وما شهدته من حراك سياسي واجتماعي. ويعد هذا الكتاب المعروض في معرض القاهرة الدولي للكتاب مرجعا لتفاصيل تم توثيقها والكتابة عنها في وقتها عبر مقالات نشرها القطيطي في (الوطن).

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