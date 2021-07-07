معرض القاهرة الدولى للكتاب يستقبل 35 رحلة جماعية

قال الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن مقر معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 52 استقبل 35 رحلة جماعية على مدار 6 ايام مشيرا انها خدمة توفرها إدارة المعرض لدور الايتام، الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الجامعات، مكتبات مصر العامة، اتحادات الطلاب بالجامعات، مؤسسات رعاية ذوي القدرات الخاصة والاندية الرياضية ومراكز الشباب .

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانةالدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D