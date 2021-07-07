شاهد.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها من تركيا

نشرت الفنانة منة فضالي صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”. وظهرت منة فضالي بإطلالة صيفية ، من داخل اسطنبول بتركيا، خلف منظر طبيعي خلاب.

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