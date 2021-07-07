نور عمرو دياب تحتفل بميلاد والدتها شيرين رضا :"أنتِ افضل أم وقدوتي في الحياة"

نور عمرو دياب احتفلت بعيد ميلاد والدتها شيرين رضا برسالة مؤثرة على حسابها على انستغرام، عبّرت لها فيها عن مدى حبها لها وتغزلت بجمالها وذكائها، فتابعوا معنا ماذا قالت لها.

نور عمرو دياب تحتفل بميلاد والدتها شيرين رضا

نور عمرو دياب، ابنة النجم عمر دياب، اختارت الإحتفال بعيد ميلاد والدتها شيرين رضا عبر حسابها على انستغرام فنشرت صورة للأخيرة وهي تضحك وترتدي الملابس الوردية وأرفقتها برسالة أعربت فيها عن مدى حبها الكبير لها، ووصفتها بأنها قدوتها في الحياة، كما تغزلت بجمالها وذكائها.

وكتبت نور عمرو دياب في رسالتها لوالدتها شيرين رضا :""عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية مثل حسن الحظ، حكيمة، ملهمة لي لكل ما هو جيد، أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي، أحبك إلى ما لا نهاية".

نور عمرو دياب وعلاقتها مع والدتها شيرين

نور عمرو دياب كانت قد اطلت قبل فترة قصير ببث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مع والدتها التي اكتفت بالظهور بالصوت أثناء تواجدها في المنزل، فطلبت منها والدتها بأن تتحدث باللغة العربية، إلا أن نور أوضحت بأنه نظراً لإقامتها في لندن فإنها اعتادت التحدث باللغة الانكليزية.

كما لفتت نور عمرو دياب الى أنها لم تسافر الى مصر منذ فترة بسبب كورونا خاصة وأنه هناك إغلاق في لندن مقر اقامتها.

وقبل أسابيع ماضية، احتفلت الفنانة شيرين رضا بدورها بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة نور عمرو دياب عبر حسابها على انستغرام حيث نشرت صورة لها وعايدتها قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا نونو وإن شاء الله تحققي كل أحلامك، بحبك جدا جدا جدا".

نور دياب دوت الخليج الابنة البكر للنجم عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، وتحولت الى الفترة الأخيرة الى فاشينستا عبر حسابها على انستغرام حيث تستعرض ماركات الأزياء والمجوهرات.

صور نور عمرو دياب، وشيرين رضا، من حساباتهما الرسمية على انستغرام.