القاهرة- دوت الخليج الأربعاء,07 تموز (يوليو) 2021 - 12:30
قالت الفنانة نرمين الفقي إن فترة غيابها عن الساحة الفنية لم يكن بإرادتها كون ذلك حدث بسبب عدة ظروف أولها مرض والدتها، وتزامن ذلك مع تفضيلها للانتقال من منزلها لتكون أقرب لعائلتها في ذلك الوقت، بالإضافة لعدم عرض أعمال قوية عليها في تلك الفترة.
تابعت في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، "فضلت أفضل جنبها لأني بنتها الوحيدة وملهاش غيري ولما توفت رجعت بشكل قوي مع الأستاذ الكبير القدير الراحل محمود عبدالعزيز في جبل الحلال وهو كان غول تمثيل، وكنت المفروض في البداية أطلع ضيفة شرف، ووافقت بدون تفكير وقلت للأستاذ محمود، أنا كفاية إني أعدي قدام كاميرا معاك وكنت لازم أشتغل معاه في كل الاأحوال ودي أساسيات."
أكملت الفقي: "لما الدور كبر وأخد مساحة أكبر فرحت جدًا وعجبتني الشخصية لأنها كانت مهمة وأساسية ونجحت في العمل جدًا، مشددة على أنها في أعقاب جبل حلال تخيلت أنه سيعرض عليها أدوار أكبر وأفضل، لكن ما عُرض عليها كان أقل مما تتوقع.
أرجعت الفنانة أسباب رفضها لتلك الأدوار إلى أنها كانت لتؤدي إلى تراجع مكانتها، قائلة: "ماينفعش بعد مأ اعمل أدوار كويسة أنزل وأتراجع للخلف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو نرمين الفقي توضح سبب غيابها لسنوات عن الساحة الفنية: "غصب عني" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.