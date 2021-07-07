شاهد.. نور عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدتها شيرين رضا

احتفلت نور عمرو دياب بعيد ميلاد والدتها الفنانة شيرين رضا، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. ونشرت نور عمرو دياب صورة لـ شيرين رضا وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية مثل حسن الحظ، حكيمة، ملهمة + كل ما هو جيد، أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي، بحبك إلى ما لا نهاية".

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