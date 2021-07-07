«نفس الشيطان».. رواية لأماني حبلص في معرض الكتاب

تعرض رواية «نفس الشيطان.. سكوبولاهين» للكاتبة أماني حبلص، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بالدورة 52.

تقدم الكاتبة تجربة روائية جديدة دخلتها من عالم القصة القصيرة، وتدور أحداث الرواية في جو من الإثارة والتشويق.

أماني حبلص، كاتبة ولدت في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، درست في بكالوريوس التجارة جامعة الأزهر، صدرت لها «متاهة حب» (قصة قصيرة)، وحصلت على جائزة من الجامعة، ورواية «المانتا» (الجزء الأول)، ويصدر لها قريبًا الجزء الثاني من رواية «المانتا».

ومن أجواء الرواية: «أيفضل الموت بالرداء ذي اللون الأحمر أو الرداء ذي اللون الأصفر، إذن ماذا عن الأفكار التي تنهك العقل في الظلام الدامس، في بداية كل يوم ينظر إلى أخر الرواق بفضول قاتل، يود أن يدفع نصف عمره ويعلم ما بداخل هذا المكان الغامض المريب والمحظور للجميع.. لا أحد يُسمح له بالدخول إلا عدة أشخاص معدودين على أصابع اليد الواحدة.. ذاك الرواق المؤدي إلى المكان السري الخطير للغاية والكثير من الخطوط الحمراء التي لا يسمح بتعديها إضافة للحراسة المشددة عليه، ولافتة بمقدمة المكان معلقه لتحذير طاقم الأطباء والتمريض لعدم الاقتراب من البوابات الحديدية، فمن الممكن أن تكون تجارة أعضاء غير مشروعة بحكم إنها مشفى».