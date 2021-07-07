كريم عبد العزيز وزوجته ودينا الشربيني يحتفلون بعرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".. بالصور

كريم عبد العزيز ودينا الشربيني احتفلا اليوم بالعرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، واشترك معهم عدد كبير من نجوم الفن في العرض الخاص والأول للفيلم، والذي ينافس في موسم الصيف بعد عدة تأجيلات.

كريم عبد العزيز وزوجته في العرض الخاص لفيلمه الجديد

واحتفل الفنان كريم عبد العزيز اليوم بانطلاق عرض فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وحضر العرض الخاص للفيلم في احدى السينمات بالقاهرة، وتواجد مع زوجته هايدي سرور، والتي خطفت الأنظار بتواجدها في العرض الخاص برفقة كريم عبد العزيز، وشهد أيضاً العرض الخاص تواجد الفنان ماجد الكدواني مع زوجته وأبنائه، واحتفلوا بعرض الفيلم الذي يشارك في بطولته ماجد الكدواني.

دينا الشربيني تحتفل بعرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

واحتفلت أيضاً الفنانة دينا الشربيني بعرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وحضرت العرض الخاص والتقطت الصور مع المعجبين وزملائها الفنانين المتواجدين في العرض، والذي تواجد به عدد كبير من النجوم على رأسهم بشرى وزوجها وشريف منير وزوجته وصبري فواز وسوزان نجم الدين وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن وعلاء مرسي وشيماء سيف ومحمد سامي ومي عمر وأحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك وهيدي كرم ونسرين أمين وغيرهم.

النجوم يحتفلون بعرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

واحتفل النجوم مع كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني بعرض فيلمهم الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذي ينافس في موسم أفلام الصيف 2021، بعد عدة تأجيلات، وطرح صناع الفيلم البرومو الأول له مؤخراً، وكشف البرومو عن ملامح قصة الفيلم، حيث يجسد كريم عبد العزيز دور مذيع، وزوجته دينا الشربيني تعمل خبيرة علاقات زوجية، وهو ما يسبب لهما العديد من الأزمات في علاقتهما، ويبدأ الزوجان رحلة الطلاق والتي تمر بعدة أزمات قانونية ويتدخل بها المحامي الذي يجسده ماجد الكدواني، ويستغل كريم عبد العزيز برنامج للفوز بالقضية ضد زوجته، وكذلك كشف البرومو عن تنكر كريم عبد العزيز في عدة شخصيات داخل الفيلم.

ويذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مستوحى من فكرة فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" والذي أخرجه محمد عبد العزيز والد كريم عبد العزيز، وكان من بطولة عادل إمام ولبلبة، وشارك به كريم عبد العزيز كطفل، قبل أن يعود لتقديم فكرة جديدة عن قصة الفيلم في "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، ويشارك به عدد من النجوم بجانب كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وأبرزهم بيومي فؤاد وماجد الكدواني وغيرهم.