نانسي عجرم تغني في فيديو نادر ومادلين طبر تبدي إعجابها ثم تحرجها:"لا أتحمل هذا المنظر"

نانسي عجرم النجمة اللبنانية تصدرت اهتمامات الجمهور خلال الساعات الماضية، بعد أن تداول الجمهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه خلال أحد البرامج التلفزيونية وهي تستعرض موهبتها الغنائية في مرحلة الطفولة.

نانسي عجرم في فيديو نادر من طفولتها

ظهرت نانسي عجرم في الفيديو المتداول مع الفنانة اللبنانية مادلين طبر، التي على ما يبدو أنها كانت من بين مقدمي البرنامج، وحرصت مادلين وقتها على التعليق على موهبة الطفلة نانسي عجرم خلال اللقاء.

مادلين طبر بالرغم من إعجابها الشديد بموهبة نانسي عجرم، إلا أنها كشفت عن رأيها بشكل عام في تسليط الضوء على الأطفال في مثل هذا السن وقيامهم بالغناء، لافتة إلى أنها كانت تستمع إلى الفنان الكبير جورج وسوف في صغره لكنه وبالرغم من إعجابها به إلا أنه تسبب في حزنها، قائلة: "كان يحرق لي قلبي، أنه في البرد والأماكن الليلية يقوم بالغناء، ما بقدر أتحمل رؤية الأطفال بهذه الطريقة".

رأي مادلين طبر في غناء الأطفال

وقبل أن تبدي مادلين طبر رأيها في الأمر طلبت من الطفلة نانسي عجرم ألا تغضب مما سوف تقوله، إلا أن نانسي أكدت لها أنها لن تغضب من رأيها أيًا كان.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو المتداول، وانقسموا ما بين تأييد لرأي مادلين طبر بأن النجومية في هذا السن الصغير قد تتسبب في ضغط زائد على الأطفال، فيما اعتبر البعض أن الأطفال الذين يتمتعون بأي موهبة لابد من تنمية هذه الموهبة في الصغر ومنذ اكتشافها، وحاولت "دوت الخليج" التواصل مع مادلين طبر من أجل التعليق على الجدل المصاحب للفيديو المنتشر إلا أنها تجاهلت الرد.

حفل نانسي عجرم في الرياض

الجدير بالذكر أن الفنانة نانسي عجرم تستعد لإحياء حفل غنائي جديد في الرياض مع الفنان اللبناني عاصي الحلاني ويأتي ذلك ضمن حفلات الرياض في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 9 يوليو، والحفل برعاية شركة روتانا للصوتيات والمرئيات والهيئة العامة للترفيه.

وأحيت نانسي عجرم مؤخراً عدة حفلات جماهيرية و خطفت كذلك الأنظار خلال حفل غنائي أحيته في فندق الماسة - مدينة نصر في مصر قبل يومين، وأدت نانسي مجموعة من اجمل أغنياتها ونشر بعض الصور على حساباتها على السوشيال ميديا وعلقت :"الليلة الماضية كانت ليلة مميزة أحب القاهرة".