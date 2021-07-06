تعرفوا على آخر ما كتبته الفنانة سحر كامل قبل وفاتها.. فهل تعرضت للظلم؟

الفنانة سحر كامل، صاحبة الإيفيه الشهير "وأنا مالي يا لمبي" في الفيلم المصري "الناظر" الذي لعب بطولته الفنان الراحل علاء ولي الدين؛ تسببت في حالة صدمة للجمهور بالأمس، بعد وفاتها بشكل مفاجئ دون الكشف عن سببها حتى الآن.

وفاة الفنانة سحر كامل يتسبب في صدمة للجمهور

وتصدرت سحر كامل الترند خلال الساعات الماضية في بعض الدول العربية، حيث استعاد الجمهور ذكرياته مع أبرز أدوارها التي لاقت نجاحًا كبيرًا بالرغم من صغر حجم دورها، كما حرص البعض على تداول آخر الكلمات التي كتبتها الفنانة الراحلة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك.

آخر ما قالته سحر كامل على فيسبوك

وكانت آخر تدوينة قد نشرتها سحر كامل عبر حسابها قبل يومين من وفاتها، قد قالت فيها: "واضح مالكش كلمة"، ولم تقصد الفنانة الراحلة من الشخص الذي تقصده من هذه التدوينة، إلا أن البعض اعتبر أنها ربما تعرضت للظلم مؤخرًا، لذلك كانت تحرص على الكشف عن غضبها بشكل غير مباشر، من خلال بعض تدويناتها.

كام كتبت قبل حوالي شهرين: "حسبي الله ونعم الوكيل فى كل واحد افترى.. ربنا على الظالم"، وأعاد جمهور الفنانة الراحلة نشر تدويناتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتمنوا لها الرحمة والصبر لأسرتها.

معلومات عن الفنانة سحر كامل

وتعتبر الفنانة الراحلة سحر كامل من أشهر نجمات الأدوار الثانوية في مصر، وكان لمشاهدها الكوميدية القصيرة في العديد من الأفلام، صدى كبير، لدرجة أن إيفيهاتها مازالت تستخدم حتى الآن في العديد من المواقف بين الجميع، وكان من بين أبرز مشاهدها، هو مشهد الزفاف في فيلم "الناظر"، ومشهد الميكروباص في فيلم "وش إجرام" ومشاهدها مع النجم محمد هنيدي في "جاءنا البيان التالي".

ومن بين الأعمال الأخرى التي شاركت فيها الراحلة كان مسلسل "أرض النفاق" و"واكلينها والعة" و"نيللي وشريهان" و"أفراح القبة" و"شارع عبد العزيز" و"الكبير أوي" وأفلام "حسن ومرقص" و"أسد و4 قطط" و"العيال هربت" و"خليك في حالك" و"عسكر في المعسكر" و"أحلى الأوقات".

وكان الفنان محمد علي رزق قد نشر صورًا للفنانة الراحلة عبر حسابه على فيسبوك وأعلن نبأ وفاتها، وعلق على الصور بكلمات مؤثرة، حيث كتب: "توفت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني عشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي إللي ودتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني.. سلام أمانة لأبويا وكل الحبايب إللي سبقونا.. نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل إللي فارقونا".