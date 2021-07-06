يعقوب الكلباني: أسعى أن أكون علامة فنية بارزة فـي الساحة التشكيلية العمانية

كتب ــ خالد بن خليفة السيابي:

■■ يعقوب بن سلطان الكلباني فنان تشكيلي صاعد يعشق الفن التشكيلي منذ الصغر، ويملك من الشغف ما يكفي ليصبح فنانا تشكيليا بارزا في الساحة العمانية، حيث قام بصقل موهبته وتطويرها عبر العديد من المحطات التي كشفت له العديد من الأسرار الفنية، التي من خلالها تعرف على كل ما يتعلق بالفن التشكيلي، وقدم أعمالا فنية وقف أمامها المتلقي بنظرة المتأمل المحب العاشق لجمالية عوالم السحر والجمال الفني، ولم يكتف (الكلباني) بممارسة هذا النشاط الفني في السلطنة ولم تمنعه ظروفه الدراسية من مغازلة عالمه الفني المثير والمدهش. ■■

حيث واصل الرسم في الغربة (بريطانيا) فجمع هناك بين طلب العلم وبين صقل موهبته في المجال الفني، وكسب خبرات متنوعة بالاحتكاك بنخبة رسامين من دول العالم ، وبطبيعة الحال الموهبة من الله عز وجل وصقلها يحتاج إلى اهتمام ورعاية من قبل الموهبة نفسها ومن المحيط الأسري وهذا الأخير هو بمثابة المفتاح الذي يفتح أبواب النجاح والتفوق للموهبة التي تحلم أن تصبح علامة بارزة في كافة العوالم الفنية والأدبية.

وحول مسيرته الفنية يقول: الفن حياة عنوانها الفرح والجمال وأحاول من خلال أعمالي تقديم أعمال ترضي ذائقة جمهور الفن العاشق للفن التشكيلي وأن يصبح نتاجي الفني مرحبا به في كافة المسابقات والمعارض سواء داخل السلطنة أو خارجها وتتمحور أعمالي حول الأدوات الخاصة والمتعلقة بالرسم الفني بالفحم.

منذ الصغر كانت بداخلي موهبة محتاجة إلى العناية وهذا ماحدث بفضل الدعم الأسري، واستلهمت من أعمال الفنانين وفي مقدمتهم الفنان التشكيلي أنور سونيا ما حفزني ودعمني لقادم فني أجمل.

وأضاف: حطت رحالي خارج حدود الوطن لمواصلة دراستي ورغم ضغط الدراسة كان الفن حاضرا واستغللت تواجدي هناك بكسب معارف وعلوم فنية جديدة وحصدت الكثير من المعرفة التي هي بمثابة سلاحي في مشواري الفني القادم وأتمنى ان تكوني مسيرتي مميزة وتدفعني لكي أصبح علامة فنية بارزة في الساحة الفنية العمانية.

يذكر أن الفنان الكلباني شارك في عدد من المعارض الفنية بجانب نخبة من الفنانين وشارك خارج السلطنة أثناء دراسته في المناسبات الفنية والأدبية بشكل دوري ، وحصد المركز الثاني على مستوى الطلاب العمانيين في المملكة المتحدة.