«لا أتنفس» للروائية والناقدة المغربية زهور كرام

دمشق ــ «الوطن»:

صدر حديثا عن دار فضاءات للنشر والتوزيع،الأردن، رواية جديدة للروائية والناقدة المغربية زهور كرام، حملت عنوان (لا أتنفس)، وتقع الرواية في 164 صفحة من القطع المتوسط. تدور أحداث الرواية بين أرض الواقع وأرض الافتراضي، حيث يتحول الافتراضي إلى أرض للإقامة والعيش، والبحث عن التحرر من مأساة العتبة، وتهدي الروائية عملها الجديد إلى (ضحايا 2020، أولئك الذين دفنوا بدون خطوات تمشي وراء جنازاتهم، والذين كانوا يرسمون الشمس، فأقبرهم انفجار غادر، والذين بدأوا حكاية بسيطة، فأصبحوا حكايات ليست كالحكاية البسيطة).

وتقول الكاتبة زهور كرام : أن العمل كله ينبني، من خلال صفحة فيسبوكية، تتحول لمتنفس لعدد من الشخوص في حكايات غرائبية، هم كلهم يعانون في الواقع ويلجأون للتعبير عن أنفسهم في هذه الصفحة. وتضيف :إن هذا العمل الأدبي الجديد يمثل (تجربة سردية مختلفة في بنائها ولغاتها وأسلوبها)، باعتبارها استثمارا في (الافتراضي زمنا وفضاء ولغة لبناء متخيل سردي جديد، يجعل الاحتمال عبارة عن رفة فراشة قد تغير العالم، وتفجر مدينة، وتذهب البصر عن نسائها، وتجعل الحب علاجا للنسيان). وضمت الرواية العديد من المشاهد الجميلة ومنها : يبدو المطار صامتا، وإن كان ممتلئا بالمسافرين. صمت غريب يحمل بداخله جرعات خوف هي ربما ما تبقى من لعنة الوباء. غادر الوباء الأرض، لكن أصوات قتلى كورونا تطلق صرخات كل مساء، دفعة واحدة، بلغة غريبة، لغة لا تشبه لغات الأرض، تلك التي نطقها العالم وتعلمها بقية العالم. هي صوت جرعة تقف عند مدخل الحنجرة، يتعطل سيلها عند منعرجات الشقوق المجروحة، يحتد الألم كلما سال السيل ملحا على الشقوق، يستيقظ سكان العالم، يشعرون بألم لا يشبه ألم مخاض امرأة تضع جنينها بدون مخدر، وخارج المطار، تبدو وقد انحنى ظهرها، تتقدم بخطوات بطيئة كأنها تحمل ثقلا أو هما، أو مصيبة ،وتظل الوصية معلقة والحكاية عارية.

يذكر ان رواية (لا أتنفس) هي الرواية الرابعة للكاتبة زهور كرام، وكانت قد حصلت على ، جائزة كتارا للرواية العربية في مجال الدراسات النقدية عام 2016 عن مؤلفها نحو الوعي بتحولات السرد الروائي العربي.