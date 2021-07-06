تواصل تصوير الجزء الخامس والأخير من مسلسل «الهيبة»

دمشق ــ «الوطن»:

يتواصل تصوير الجزء الخامس والأخير من مسلسل (الهيبة) والذي حمل اسم (الهيبة جبل) ومن المقرر أن يُعرض في موسم الخريف. وقد قام الممثل السوري تيم حسن بنشر صورة على موقع (إنستغرام) من أحد مشاهد المسلسل وهو يلتقط بيده أفعى. وسبق ان أعلن الممثل السوري عبد المنعم عمايري انضمامه لمسلسل الهيبة في جزئه الخامس. وقال عمايري في حديث مع برنامج (إم بي سي تريندينغ) ، إنه (سيكون البطل المضاد في الجزء الخامس، للممثل تيم حسن بطل الأجزاء الأربعة السابقة). لافتا انها المرة الأولى التي يتواجه فيها بطلان سوريان في المسلسل، وأشار إلى أن نجاحي مع باسل خياط في مسلسل قيد مجهول، جعل الفنان تيم متحمسا لخوض التجربة إلى جانبي، في مسلسل الهيبة.

وكانت وسائل إعلام كشفت أن الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية ايميه صياح ستكون بطلة الجزء المقبل من مسلسل الهيبة إلى جانب الفنان تيم حسن، منى واصف، عبده شاهين، وغيرهم. بدوره اكد مخرج مسلسل (الهيبة) السوري سامر برقاوي أن الفنان السوري عبد المنعم عمايري الضيف الجديد لمسلسل (الهيبة) سيشارك في دور خصم لـ(جبل) الذي يؤدي بطولته الفنان تيم حسن. وأضاف برقاوي في تصريح لموقع (ET بالعربي) أن أحداث الجزء الخامس والأخير من السلسلة ستشهد انضمام وجوه جديدة، بالإضافة إلى تقليص عدة أدوار وشخصيات أساسية في الحدث. وأكد برقاوي حرصه على أن يخرج الجزء الخامس بنهاية تليق بالأجزاء الأربعة السابقة، وأن يشعر الجمهور في نهاية العمل بأنه من الممكن أن يستمر لأجزاء أخرى. ولفت برقاوي إلى أن أحداث المسلسل ستدور في فصل الربيع والصيف عكس المواسم السابقة، وهو سيعطي روحا جديدة عن المسلسل ولكنهم سيحافظون على الروح الأساسية للعمل. وأوضح بأن بعض الأدوار ستنحسر بحكم السياق الدرامي الجديد، لأن أحداث الجزء الأخير ستتجه نحو تحديد المصائر النهائية لأبطال (الهيبة) وعائلة (جبل). وكان الفنان السوري أويس مخللاتي أعلن مؤخرا استبعاده من العمل رسميا، ونشر صورة لقبر (صخر) في إشارة لنهاية الشخصية التي قام بتأديتها في الأجزاء الأربعة السابقة.. يذكر أن برنامج (إي تي بالعربي) سبق وأن أعلن أن مسلسل الهيبة في جزئه الخامس، لن يعرض في الموسم الرمضاني، بل سيكرر تجربة الجزء الرابع، الذي عرض خارج رمضان، ولاقى نجاحا كبيرا. وبدأ عرض مسلسل الهيبة في 2017، من بطولة تيم حسن ومنى واصف، وشارك في أجزائه مجموعة من الممثلين السوريين واللبنانيين، كنادين نجيم، نيكول سابا، سيرين عبد النور، ديمة قندلفت، روزينا لاذقاني، عادل كرم، وأويس مخللاتي.

وعن فيلم (الهيبة) المنتظر تصويره كشف برقاوي أنه سيأتي بشكل مستقل عن المسلسل وبمعطيات انتاجية جديدة، ولن يحتوي على مشاهد من الأجواء الخمسة للمسلسل.

يذكر أن المنتج اللبناني صادق الصباح أعلن مؤخراً عزمه تحويل المسلسل الى فيلم سينمائي يخلص حالة (الهيبة) بالتعاون مع مخرج العمل سامر برقاوي وبطل العمل تيم حسن وسيكون بمستوى تقني عال على أن يبصر النور في أواخر عام 2022.