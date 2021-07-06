«جان كامبيون» تحصد جائزة مهرجان النور

باريس ــ العمانية: حصلت المخرجة النيوزلندية (جان كامبيون) البالغة من العمر 67 سنة على جائزة (مهرجان النور) لهذا العام والذي أُقيم في مدينة (ليون) الفرنسية. وأثنى منظمو المهرجان في بيان بهذا الخصوص على (الأسلوب المميز) و(الجمالية الاستثنائية) و(الشاعرية المُبهرة) لهذه المخرجة. وسيتم تسليم الجائزة في النسخة الثالثة عشرة من (مهرجان النور لفيلم التراث) المقرر تنظيمه من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل.

وتعد(جان كامبيون) أول امرأة تفوز بالسعفة الذهبية وأول مخرجة تترأس لجنة تحكيم مهرجان (كان) السينمائي في 2014، وهي اليوم تمثل أيضا أول سينمائية تحصل على (جائزة النور). وستقدم المخرجة النيوزلندية في هذا الخريف فيلمها الطويل الجديد (قدرة الكلب) المقتبس من كتاب للروائي الأميركي (دون وينسلو) المتخصص في الرواية البوليسية. وقد ذهبت (جائزة النور) التي يصفها البعض بجائزة نوبل في السينما في النسخ السابقة إلى مشاهير من أمثال الفرنسيّين (جيرار ديبارديو) و(كاترين دينيف) والأسباني (بيدرو آلمودوفار).

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