خاص:تفاصيل إصابة الفنان عبدالعزيز الشمري بجلطة في القلب ونقله إلى المستشفى

عبدالعزيز الشمري الفنان السعودي واجه أزمة صحية جديدة في الأيام الماضية، تسببت في نقله إلى المستشفى وخضوعه للعلاج بعد تعرضه لجلطة في القلب.

إصابة الفنان عبدالعزيز الشمري بجلطة في القلب

عبدالعزيز الشمري نقل إلى مستشفى جدة من أجل العلاج وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية جديدة، حيث واجه الفنان السعودي أكثر من أزمة في الفترة الماضية نقل على إثرها للمستشفى وكان آخرها في شهر مارس الماضي، نجل الفنان عبدالعزيز الشمري أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تواجد والده في المستشفى بجدة بالمملكة العربية السعودية بعد تعرضه لجلطة في القلب.

فقال نجل الفنان السعودي: "يواجه والدي أزمة صحية جديدة خلال هذه الفترة حيث تعرض لجلطة في القلب مع ارتفاع بلزوجة الدم، وإلتهاب في الغشاء البلوري للقلب، وقد تم نقله منذ 4 أيام إلى إحدى المستشفيات في مدينة جدة بالسعودية، ونأمل أن تتحسن حالته خلال الفترة القادمة".

تفاصيل الوضع الصحي للفنان عبدالعزيز الشمري

عبدالعزيز الشمري تعرض في شهر مارس الماضي لجلطة تسببت في دخوله إلى مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة في المملكة العربية السعودية من أجل تلقي العلاج، وكان ذلك أثناء تصويره مسلسله الأخير "علوم الأولين"، الذي عاد لتصويره عقب تحسن حالته الصحية.

عبدالعزيز الشمري أكد في تصريحات سابقة لـ"دوت الخليج" أن حالته باتت مستقرة لكن بسبب معاناته من لزوجة في الدم تجعله معرض للجلطات، وكان يستعد عبدالعزيز الشمري لدخول أكثر من تجربة سينمائية جديدة، حيث يشارك في عمل سعودي مقرر تصويره قريبا، وكذلك عمل آخر في دولة الإمارات.

معلومات عن مسلسل "علوم الأولين"

"علوم الأولين" من الأعمال التي تتناول قصص من التراث الشعبي المأخوذة من الأمثال والحكم وأشهر الأبيات الشعرية في مشاهد تمثيلية، وقد حقق الموسم الأول من المسلسل نجاحا كبيرا عند عرضه في رمضان 2020، ولذلك تقرر تصوير موسم ثان منه وعرض على قناة sbc السعودية في شهر رمضان الماضي، ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم منهم فواز الجاسر، وعبد العزيز الشمري، وإسراء عبدالعزيز، أسماء عبدالواحد، وإبراهيم الرويشد، وبندر الحارثي، والعمل سيناريو وحوار خالد الفراج، وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.

يذكر أن الفنان عبدالعزيز الشمري كان آخر عمل سينمائي قد شارك فيه هو فيلم "إهرب يا خلفان" الذي عرض العام الماضي بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

الصور من المكتب الإعلامي للفنان عبدالعزيز الشمري.