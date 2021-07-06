المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ينظّم العرض العالمي الأول لفيلم ”بكون حرة”

في اطار دور المتاحف كمنارة ثقافية متكاملة لترسيخ الهوية وتنمية المجتمع ونشر الوعي الحضاري وإثراء الفن والثقافة في المجتمع، نظّم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط العرض العالمي الأول لفيلم"بكون حرة"، وهو فيلم تسجيلي مدته ٢٧ دقيقة يدور حول تصور دور الفنان التشكيلي لفنه ولدوره في عملية الإبداع، وذلك من خلال بورتريه لفنانة الخزف هبة حلمي العاشقة لفن الخزف والمبتكرة لنمط فريد للخزف يستحضر عناصر من التراث المصري. الفيلم مترجم من العربية إلى الإنجليزية، وتم عرضه بمسرح المتحف الذي يعد من المكونات المميزة للمتحف والمجهز تقنيا على أعلى مستوى.

وعقب العرض تم عقد حلقة نقاشية ادارتها الدكتور أمل الجمل الناقدة السينمائية، مع مخرج الفيلم شريف فتحي المحاضر في صناعة الأفلام، والفنانة هبة حلمي، بحضور 250 فرد من الشخصيات العامة والمهتمين والمتخصصين في السينما وصناعة الافلام، وذلك مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية وشروط السلامة الصحية المقررة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن هذه الفعالية تحمل عددا من الدلالات الهامة، حيث أنها تأتي في إطار دعم المتحف للأنشطة الثقافية الغير مرتبطة بالعمل الأثري مما يعزز مكانة المتحف كمنارة ثقافية شاملة، مشيرًا إلى أن هذا العرض العالمي الأول للفيلم هو أول عرض ثقافي ينظمه المتحف بالمسرح، مما يفتح المجال أمام المتحف لتنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال الفترة المقبلة.