حفيدة رجاء الجداوي تحكي أسرار جديدة عن أيام جدتها الأخيرة في أول ظهور إعلامي لها..بالفيديو

أحيت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي اليوم ذكرى وفاتها الأولى، وحلت ابنتها أميرة مختار ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وظهرت معها ابنتها روضة، في أول ظهور إعلامي لها.

ابنة رجاء الجداوي تبكي وتكشف سبب حزن والدتها قبل وفاتها

وتحدثت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، عن والدتها خلال لقائها في البرنامج، ولم تتمالك دموعها أثناء الحديث عن والدتها، وقالت إن والدتها ظلت طوال سنواتها الاخيرة حزينة ولا تبتسم كثيراً بسبب حزنها على وفاة زوجها، وأضافت إن جزء من والدتها مات بوفاة والدها، وكشفت أن حزنها الكبير جاء بسبب خوفها عليها وعلى حفيدتها، لانها كانت تشعر أنها سترحل قبل وفاة زوجها.

ابنة رجاء الجداوي تكشف أسرار الأيام الاخيرة لوالدتها

وقالت ابنة رجاء الجداوي في تصريحاتها إن والدتها كانت توصيها على والدها، وكانت تعتقد انها سترحل قبله بسبب انها أكبر منه عمراً، وأضافت أميرة مختار إنها عاشت مرعوبة بعد وفاة والدها من أن تفقد والدتها أيضاً، وهو الأمر الذي أثر على حالتها النفسية وجعل والدتها تخاف عليها أكثر، ووجهت أميرة مختار الشكر لأصدقاء والدتها وجمهورها على تذكرهم لها والتفاعل معها في ذكرى وفاتها على حساب والدتها بانستقرام.

أول ظهور إعلامي لحفيدة رجاء الجداوي

وظهرت "روضة" حفيدة رجاء الجداوي في البرنامج، وقالت في أول ظهور إعلامي لها إنها كانت تحب مشاهدة أعمال جدتها على الشاشة برفقتها، وأضافت إنها كانت تحب مشاهدة مسلسل "ريح المدام" مع والدتها وتضحكان كثيراً عليه، وأنها كانت تشاهد معها آخر أعمالها "لعبة النسيان" قبل أيام من وفاتها، وعبرت روضة عن افتقادها الشديد لجدتها، خاصة في هذه المرحلة الحالية التي تعيشها بتخرجها من المدرسة واستعدادها لدخول الجامعة.

وقالت حفيدة رجاء الجداوي إنها عرفت قيمتها أكثر في الوقت الحالي، وأضافت إنها كانت تساعدها في الدراسة، وتقضي معها معظم الوقت، وكانت تحب نصائحها وتحكي لها كل أسرارها، واختتمت ابنة رجاء الجداوي تصريحاتها بانها قررت ارتداء ملابس والدتها وحقيبتها ومستلزماتها بعد وفاتها، وأنها أحيت الذكرى الاولى لوفاتها بزيارتها في المقابر، وقالت إنها لا تصدق إنه مر عام على وفاتها.