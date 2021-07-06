مي كساب تدعم زوجها "أوكا" وتكشف إطلالته المثيرة للجدل على بوستر ألبومه الجديد.. بالصورة

مي كساب روجت لألبوم زوجها مغني المهرجانات "أوكا"، ونشرت بوستر الألبوم على صفحاتها بمواقع التواصل، وكشفت أيضاً عن إطلالته المثيرة للجدل على غلاف ألبومه الجديد.

مي كساب تروج لألبوم زوجها أوكا الجديد

وروجت الفنانة مي كساب لألبوم زوجها أوكا الجديد، ونشرت بوستر الألبوم على صفحاتها بمواقع التواصل، ووجهت رسالة إلى جمهورها طلبت منهم دعم زوجها في تجربته الجديدة، وقالت تعليقاً على البوستر:" فانزاتي الحلوين أنا عاوزة الصورة دي تلف مصر والوطن العربي كله ألبوم محمد صلاح.. الجنرال أوكا"، وكشفت مي كساب عن إسم الألبوم "محمد صلاح" والذي أثار الجدل بسبب إسم نجم الكرة محمد صلاح عليه.

زوج مي كساب يثير الجدل بسبب بوستر ألبومه الجديد

وواصلت مي كساب الترويج لألبوم زوجها الجديد، ونشرت صورة البوستر على حسابها بانستقرام، وعلقت عليه قائلة:"ألبوم محمد صلاح قريبا الجنرال أوكا.. ربنا يديك من كرمه وفضله يا حبييي.. الجنرال كتالوج بيمشو عليه"، وأثار زوج مي كساب الجدل بسبب إطلالته الغريبة على بوستر الألبوم، وظهوره بشعر باللون المائل إلى الأحمر، وكذلك أثار الجدل بسب عنوان الألبوم "محمد صلاح" والذي ربط به الجمهور باللاعب المصري محمد صلاح.

مي كساب تدعم زوجها أوكا في ألبومه الجديد

وكانت مي كساب قد نشرت مؤخراً صورة لها مع زوجها أوكا، وكشفت عن استعداده لطرح ألبومه الجديد، والذي يعتبر أول ألبوماته بعد انفصاله عن زميله "اورتيجا" في الغناء، وقالت مي كساب في تعليقها على الصورة:" الحمد لله النهاردة سلمنا ألبوم أوكا الجديد محمد صلاح إن شاء الله هتسمعو ألبوم مختلف في كل حاجة، كلمات ألحان توزيع أداء ميكس ماستر تعب شهور ربنا يديك من فضله وكرمه عشان إنت تستاهل خير الدنيا كله يا حبييي، جمهورنا الحبيب شكرا ع الدعم والحب اللي بتغمرونا بيه طول الوقت بنحبكم أكثر".

وشاركت الفنانة مي كساب مؤخراً في عدة أعمال فنية، وآخرها الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" مع شيكو وهشام ماجد، بالإضافة إلى ظهورها في مسلسل "فارس بلا جواز" مع مصطفى قمر في رمضان الماضي، وطرحت عدة أغاني للأطفال في الشهور الأخيرة وأبرزها أغنية "توت توت".