موقف طريف لسميرة سعيد مع هالة صدقي أثناء حصولها على لقاح كورونا.. بالفيديو

سميرة سعيد شاركت الجمهور فيديو لها أثناء حصولها على جرعة لقاح فيروس كورونا، وكشفت عن موقف طريف جمعها مع الفنانة هالة صدقي والتي كانت تلتقط لها فيديو أثناء الحصول على اللقاح.

موقف طريف لسميرة سعيد مع هالة صدقي بسبب لقاح كورونا

ونشرت الفنانة سميرة سعيد فيديو على حسابها بانستقرام أثناء حصولها على جرعة لقاح فيروس كورونا، وكشفت عن موقف طريف جمعها مع الفنانة هالة صدقي، والتي كانت متواجدة معها في المركز الطبي، وظهرت سميرة سعيد وهي متخوفة من جرعة اللقاح قبل أن تفاجأ بسهولة الامر وسرعة الإنتهاء منه، ومازحت الطبيبة قائلة إنها تريد الحصول على جرعة أخرى، كما مازحتها هالة صدقي وطلبت منها الحصول على الجرعة الأخرى في نفس اليوم.

وعلقت سميرة سعيد على الفيديو على انستقرام وقالت:" اجواء التطعيم مع حبيبتي هالة صدقي لازم تكون مختلفة"، وتفاعل الجمهور مع الفيديو بسبب الأجواء المرحة بين سميرة سعيد وهالة صدقي أثناء الحصول على جرعة اللقاح، حيث مازحت هالة صدقي سميرة سعيد في نهاية الفيديو وأخبرتها أن شعرها تحول إلى اللون الأصفر بعد اللقاح، والتقطت فيديو لسميرة وعلقت عليه أثناء حصول الأخيرة على اللقاح.

سميرة سعيد تعلن مفاجأتها في موسم الصيف

وعلى الجانب الفني، أعلنت سميرة سعيد مؤخراً عن مفاجأتها الجديدة في موسم الصيف، وقالت إنها ستطرح خلال أيام أغنيتها الجديدة " mon cheri" والتي ستضم كلمات باللغة الإنجليزية والعربية بالإضافة إلى تصويرها بطريقة فيديو كليب وشوقت سميرة الجمهور وقالت إنها تنتمي إلى أجواء فترة السبعينيات ولكن بصوت عصري وحديث، وتعتبر الأغنية الرابعة من ألبوم سميرة الجديد بعد طرحها أغاني "متاهة" و"الساعة اتنين بالليل" و"بحب معاك".

تفاصيل ألبوم سميرة سعيد الجديد

وكشفت سميرة سعيد عن تفاصيل ألبومها الجديد خلال آخر لقاء لها مع إذاعة "NRJ" وقالت إن ستطرح 10 أغاني خلال العام الجاري، وأن الألبوم سيحمل عنوان "سميرة 2021" وستطرح أغنية كل شهر، ومن بين هذه الأغاني أغنية باللهجة المغربية، بالإضافة إلى أغاني أخرى مثل "إنسان آلي" و"قدام الناس" و"مستريحتش" وغيرها من الأغاني.