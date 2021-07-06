شريهان تعلن موعد عرض مسرحيتها الجديدة "كوكو شانيل" على تطبيق "شاهد VIP"

شريهان، النجمة المصرية، أعلنت اليوم عن موعد عرض مسرحيتها الجديدة "كوكو شانيل" أخيراً بعد فترة من التشويق للمسرحية والترويج لعرضها الأول على تطبيق "شاهد vip"، ونشر التطبيق اليوم تفاصيل عرض المسرحية.

موعد عرض مسرحية شريهان الجديدة "كوكو شانيل"

وكشف تطبيق شاهد اليوم عن موعد إنطلاق عرض مسرحية "كوكو شانيل" للفنانة شريهان، بعد فترة من الترويج للمسرحية وتشويق الجمهور لعرضها الأول، ونشر حساب شاهد على تويتر مجموعة من صور مسرحية شريهان الجديدة وعلق عليها:" النجمة شريهان بإطلالتها الساحرة تعود من جديد على خشبة المسرح.. كوكو شانيل، برعاية الهيئة العامة للترفيه، وتقديم مجموعة MBC، من إنتاج العدل جروب، ابتداءً من 20 يوليو، حصرياً على شاهد VIP".

شريهان تشوق الجمهور لمسرحيتها الجديدة

وكانت شريهان قد شوقت الجمهور في الأيام الماضية بنشر لقطات وصور من مسرحية "كوكو شانيل"، وكذلك عرض برومو المسرحية المنتظرة، وخطفت الأنظار بأدائها الملفت في المسرحية والاستعراضات، كما ظهرت في بعض المشاهد وهي تقف في قفص الاتهام وتدافع عن نفسها في أحد القضايا التي تورطت فيها الشخصية التي تجسدها وهي "كوكو شانيل"، ولاقى البرومو الترويجي للمسرحية المنتظرة تفاعل كبير من قبل محبي النجمة المصرية الذين عبروا عن مدى إعجابهم بالبرومو وتشوقهم لمتابعة المسرحية فور عرضها.

وظهرت شريهان في البرومو الثاني لمسرحية "كوكو شانيل" وهي تغني أغنية عن الأمل، وتسرد في لقطات خاطفة قصة صعود طفلة فقيرة كانت تنظف الأرضيات لتصبح فيما بعد واحدة من أهم النساء اللاتي وضعن بصمتهن المميزة في عالم الأزياء، وذلك في إطار استعراضي وأداء مبهر من النجمة المصرية الشهيرة.

تفاصيل عودة شريهان إلى أعمالها الفنية

وانتظر الجمهور كثيراً عودة شريهان إلى المسرح وإلى الأعمال الاستعراضية والتمثيلية، بعد تأجيل العرض المسرحي لسنوات منذ إعلان عودتها بعد غياب ما يقارب 17 عاما عن الأضواء، وعادت شريهان مؤخراً في موسم رمضان الماضي من خلال حملة إعلانية قدمت بها لوحات استعراضية ولاقت صدى كبيرا لدى جمهورها، وهو ما مهد لعودتها مجدداً من خلال عرض مسرحيتها على تطبيق شاهد VIP.