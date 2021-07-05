ميار الببلاوي تجري عملية جراحية جديدة وتطالب الجمهور بالدعاء: "وجع فوق احتمال البشر"

ميار الببلاوي الفنانة المصرية تصدرت الترند منذ ساعات، بعد طالبت من جمهورها الدعاء عقب إصابة قدمها وإجرائها بعملية جراحية جديدة.

ميار الببلاوي تتعرض للإصابة وتجري عملية جديدة

ميار الببلاوي شاركت الجمهور على موقع فيسبوك، بصور لقدمها التي تعرضت للإصابة، بعد أن سقط عليها جزء من دولاب الملابس، وعلقت قائلة: "آسفة لبشاعة المنظر، وعارفة انكم زهقتوا مني، بس والله ما عارفة أقول إيه غير يارب الصبر من عندك".

وتابعت الفنانة ميار الببلاوي: "بفتح ضرفة الدولاب الصبح وقعت على رجلي كسرتلي أربع صوابع، وصابعي الكبير تهتك تماما، وعملت عملية شالولي الضافر، دي رجلي الشمال، اليمين كسر مضاعف، والصباع الكبير شكله صعب جدا، بس الحمد لله متكسرش.. ربنا عالم بيا".

ميار الببلاوي تطالب الجمهور بالدعاء

واختتمت رسالتها: "الوجع بتاع شيل الضافر مع الكسر فوق احتمال البشر، مكسوفة أقول ادعوا لي بس هطلب منكم الدعاء وأنا عارفة انكم زهقتوا مني، بس ده قضاء ربنا اللهم لا اعتراض".

ولم تكد ميار الببلاوي أن تستعيد عافيتها بعد أن خضعت لجراحة لم تكشف عن تفاصيلها في شهر يونيو الماضي، إلا وفاجئت الجمهور بإصاباتها قبل ساعات، وتمنى لها أصدقائها ومتابعيها الشفاء العاجل.

ميار الببلاوي تنشر صورًا بعد خروجها من العمليات

ووقتها نشرت ميار الببلاوي عبر حسابها على فيسبوك فيديو قبل خضوعها لعملية جديدة ودخولها غرفة العمليات، ورغبت الفنانة المعتزلة أن تتحدث مع متابعيها قبل العملية لكن بسبب مطالبة الفريق الطبي بسرعة الانتهاء من التصوير لم تكشف عن تفاصيل حالتها، مما تسبب في حالة قلق لدى محبيها الذين علق العديد منهم على الفيديو الذي نشرته.

نجل الفنانة ميار الببلاوي بعد ساعات قليلة من نشر والدته لهذا الفيديو قام بنشر صورتها بعد خروجها من العمليات من أجل أن يطمئن محبيها عليها، وأكد على وجوده بجوارها خلال هذه الفترة حتى تستعيد وعيها فكتب نجل الفنانة ميار الببلاوي حينها تعليقا قال فيه: "الحمد لله ماما طلعت من العمليه حالا وبطمنكوا بجد انى جنبها وهى خرجت من العملية دى، شكرا يارب".