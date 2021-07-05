فيديو كاريس بشار تبكي على الهواء بسبب نجلها وتختار تيم حسن زوجاً لإبنتها

كاريس بشار أطلت على جمهورها في لقاء تلفزيوني عبر قناة "أبو ظبي" ضمن برنامج "هذا أنا"، وذلك بعد غياب طويل عن اللقاءات الإعلامية، وتحدثت في البرنامج عن العديد من الأمور بينها بدايتها الفنية وعلاقتها بطلقيها وزملائها النجوم بينما تلقت رسالة بالفيديو من نجلها الوحيد ما دفعها الى التأثر والبكاء على الهواء، فتابعوا معنا التفاصيل.

كاريس بشار وبداياتها الفنية في فرقة للرقص الشعبي

النجمة السورية كاريس بشار تحدثت في لقاء عبر قناة "أبو ظبي" ضمن برنامج "هذا أنا"، عن بدايتها الفنية موضحة بأنها شاركت في عمر الـ 13 عام بفرقة "زنوبيا" للرقص الشعبي، وبعد 3 سنوات، تم استدعاء هذه الفرقة للمشاركة في مسرحيات دريد لحام، لتمثل بعدها في احدى مسرحياته حيث كانت بديلة عن الممثلة اللبنانية برناديت حديب التي أصيبت حينها بوعكة صحية، ومن حينها انطلقت كاريس الى عالم التمثيل الذي استهواها بدعم من والدتها خاصة.

كاريس بشار كشفت ايضا خلال اللقاء بأنها قررت دخول عالم السوشال ميديا مؤخراً بخجل من خلال مشاركتها لبعض التفاصيل مع الجمهور لكنها أكدت بأنها تفضل أن تبقى غير متوفرة وغير متاحة دائماً على السوشيال ميديا.

كاريس بشار تبكي أثناء تلقيها رسالة من نجلها

كاريس بشار تحدثت عن جانب من حياتها الشخصية، وتحديدا لحظة إعلام ابنها قبل سنوات بطلاقها حيث كان يبلغ حينها 5 سنوات من العمر، وقالت بأنها توصلت الى اتفاق مع طليقها بأن الحلّ المناسب هو إخباره بطلاقهما حيث أقنعاه أن الحياة بينهما أصبحت صعبة في منزل واحد.

وتلقت كاريس بشار خلال الحلقة مفاجأة غير متوقعة حيث عرض لها البرنامج مقطع فيديو ظهر فيها ابنها الوحيد وهو يوجه لها رسالة فقال لها بأنها أفضل أم في الدنيا ولن أجد أماً أفضل منك، كما وصفها بأنها الأم المثالية، ما جعل كاريس تنهار بالبكاء تأثراً بكلمات ابنها، وعبرت عن فخرها به ووصفته بأنه أفضل مشروع في حياتها، لكنها استغربت ظهور ابنها في هذا اللقاء رغم رفضه السابق للظهور الاعلامي.

كاريس بشار تختار تيم حسن زوجاً لإبنتها!

وضمن فقرة في البرنامج عُرضت خلالها مجموعة صور لفنانين سوريين، طلبت مقدمة البرنامج من كاريس بشار أن تصف كل منهم بكلمة واحدة، فوصفت قصي خولي بـ"المحب"، وباسم ياخور بـ"الشهم"، واعتبرت بأت صفة "اللورد" تليق بـ تيم حسن، اما مكسيم خليل فقالت عنه بأنه "الصديق".

وردا على سؤال افتراضي حول اذا كان لديها ابنة او شقيقة وطلبها للزواج النجوم الأربعة، اختارت بينهم تيم حسن "اللورد" ليكون شريك حياة ابنتها معتبرة بأنه "شهم وحنون وحبيب".

من جهته، رد تيم حسن على كلام كاريس بشار عبر خاصية الستوري على انستغرام وعلّق قائلاً: "شكر كبير لنجمتنا الكبيرة كاريس بشار".

صور كاريس بشار المرفقة من حسابها الرسمي على انستغرام.